Portocalul în ghiveci. Secretul care îți poate oferi fructe chiar la tine în apartament

Dacă te-ai întrebat vreodată „Sunt portocalii ușor de cultivat?”, răspunsul depinde de climatul în care locuiești și de cât de consecvent ești în îngrijirea lor.

Anca Lupescu

Nu sunt foarte ușor de întreținut, însă pot fi gestionați fără dificultăți majore, mai ales după ce intri într-o rutină de îngrijire. Iar beneficiile sunt clare: fructe dulci, crescute acasă, și parfumul specific al florilor de citrice, direct în curte sau pe balcon. Iată tot ce trebuie să știi despre portocalul în ghiveci și cum să îl crești.

Condiții pentru a cultiva portocalul în ghiveci

Ca majoritatea citricelor, portocalii au nevoie de îngrijire constantă pentru a se dezvolta corect. Sunt clasificați ca plante subtropicale, ceea ce înseamnă că preferă climatele calde.

În zonele mai reci, portocalii cultivați în ghiveci se dezvoltă bine ca plante de terasă, cu condiția să fie aduși în interior în perioadele cu îngheț.

Portocalii cresc cel mai bine în climate calde. Sunt cultivați în principal în regiuni tropicale și subtropicale. Intervalul ideal de temperatură pentru creștere este între 23 și 34°C. Dezvoltarea încetinește atunci când temperaturile sunt prea scăzute sau prea ridicate.

Portocalii nu tolerează înghețul. Temperaturile foarte scăzute pot afecta florile și fructele și pot chiar distruge pomii tineri. Zonele cu îngheț frecvent nu sunt potrivite, decât dacă se folosesc măsuri de protecție împotriva înghețului.

O perioadă distinctă de secetă sau de temperaturi mai scăzute este importantă pentru stimularea înfloririi. În regiunile tropicale, un sezon scurt uscat favorizează formarea florilor, iar în zonele subtropicale, temperaturile mai scăzute din timpul iernii declanșează înflorirea. Ploile abundente în perioada de înflorire pot reduce polenizarea și pot provoca căderea florilor.

Portocalii au nevoie de precipitații moderate, în general între 700 și 1.200 mm pe an. Ploile ar trebui distribuite uniform pe parcursul sezonului de vegetație. Seceta prelungită, în lipsa irigației, poate reduce dimensiunea și producția fructelor, în timp ce precipitațiile excesive pot favoriza apariția bolilor radiculare.

În zonele cu precipitații reduse sau neuniform distribuite, irigația este necesară, mai ales în perioadele de înflorire, formare a fructelor și creștere a acestora.

Ce tip de portocal este potrivit pentru apartament

Există mai multe specii care pot fi cultivate ca plante de interior, dacă sunt îngrijite corespunzător.

Portocalul calamondin (Citrofortunella mitis) este cea mai comună specie cultivată în interior. Fructele sale sunt mici și acre, dar pot fi folosite pentru marmeladă sau ca decor în băuturile de vară.

Portocalul Otaheite (Citrus limonia) nu este, de fapt, un portocal. Este o varietate pitică, fără spini, rezultată din încrucișarea dintre lămâi și mandarine.

Mandarinele (Citrus reticulata) pot fi, de asemenea, cultivate în interior.

Portocalele Satsuma, care sunt de fapt mandarine, sunt potrivite pentru interior și produc flori parfumate din abundență.

Alege un soi compact

Ghivecele permit cultivarea pomilor în spații unde altfel nu ar fi posibil, dar este important să alegi un soi care se adaptează la spații reduse. Optează pentru portocali de dimensiuni compacte, precum varietățile pitice sau semi-pitice.

Valencia (Citrus sinensis ‘Valencia’) este relativ rezistent la boli și produce fructe cu coajă netedă.

Satsuma (C. unshiu) ajunge la 1,2–1,8 metri în ghiveci și produce fructe dulci. Tolerează parțial temperaturile mai scăzute din timpul iernii.

Cara Cara (C. sinensis ‘Cara Cara’) este un soi de tip navel cu pulpă roșiatică, potrivit pentru cultivarea în containere și rezistent la temperaturi de până la -2°C.

Cât durează până apar primele portocale

După ce florile de portocal își fac apariția, începe dezvoltarea fructelor. Acest proces transformă florile în portocale zemoase și intens colorate. Iată etapele prin care se formează fructele.

Procesul începe cu înflorirea. Citricii înfloresc abundent timp de 2 până la 4 săptămâni după iarnă. Aerul este parfumat de aroma dulce a florilor.

După polenizare, florile se transformă în fructe. Este un moment esențial. Unele portocale se dezvoltă fără semințe, datorită unui proces natural specific. Fructele încep să crească și se pregătesc pentru maturare.

Coacerea portocalelor durează între 5 și 13 luni. Clima influențează dimensiunea, dulceața și suculența fructelor. Nopțile mai răcoroase contribuie la dezvoltarea culorii intense.

Transformarea din floare în fruct este un proces complex.

Cum îngrijești corect portocalul în ghiveci

Alege ghiveciul potrivit

Un recipient cu drenaj bun este esențial. Asigură-te că are mai multe găuri pentru scurgerea apei. Ghivecele din teracotă permit uscarea mai rapidă a solului și reduc riscul de exces de apă și putrezire a rădăcinilor. Plasticul și fibra de sticlă sunt opțiuni mai ușoare, utile pentru mutare. Ceramica glazurată reține mai bine umezeala, deci necesită monitorizare atentă, fiind potrivită în climatele uscate, conform southernliving.

Alege un ghiveci cu 10–15% mai mare decât balotul de rădăcini. Un volum de 20 de litri este potrivit pentru început. Arborele va trebui replantat la 1–2 ani și, în timp, va avea nevoie de un ghiveci mai mare. Ține cont că un recipient mare și greu este dificil de mutat iarna.

Folosește un substrat bine drenat

Utilizează un amestec ușor acid, cu drenaj bun. Un substrat comercial pentru citrice este potrivit sau poți amesteca pământ de ghiveci cu perlit, piatră ponce, turbă sau fibră de cocos pentru a îmbunătăți drenajul. pH-ul ideal este între 6,0 și 6,5. Evită pământul greu sau solul din grădină.

Asigură suficientă lumină

Citricele au nevoie de mult soare pentru a produce fructe de calitate. Așază ghiveciul într-un loc cu minimum 8 ore de lumină directă pe zi. Afară, alege un spațiu ferit de vânt, cu soare dimineața și eventual umbră după-amiaza în zonele foarte calde. În interior, o fereastră orientată spre sud sau sud-vest este ideală. Dacă lumina naturală nu este suficientă, folosește o lampă de creștere 8–10 ore pe zi.

Udare

Udă regulat și în profunzime, menținând solul ușor umed. Lasă stratul superior să se usuce puțin între udări pentru a preveni excesul de apă. Verifică umiditatea introducând degetul aproximativ 5 cm în sol. Dacă este uscat, este momentul pentru udare. Udă până când apa începe să curgă prin orificiile de drenaj. Vara poate fi necesară udare mai frecventă.

Fertilizare

În perioada de creștere, aplică fertilizant la fiecare 4–6 săptămâni, folosind un produs cu eliberare lentă pentru citrice. Primăvara și vara sunt perioadele potrivite. Portocalii necesită mai mult azot, astfel că este indicat un raport NPK (nitrogen, fosfor, potasiu) de 2-1-1 sau 3-1-1, plus microelemente precum magneziu, zinc și fier. Se poate folosi și un fertilizant lichid, precum emulsia de pește.

Tăiere

Taie ramurile pentru a menține forma și dimensiunea, toamna, după recoltare, înainte de iarnă. În zonele calde, perioada de tăiere este mai flexibilă, dar este recomandată înainte de apariția noilor creșteri primăvara. Îndepărtează ramurile uscate, deteriorate sau care se intersectează pentru a permite circulația aerului și pătrunderea luminii.

Unde se ține portocalul iarna

Portocalul trebuie adus în interior iarna pentru protecție împotriva înghețului. Aerul uscat din interior poate afecta planta, astfel că este util un umidificator. Temperaturile diurne ar trebui să fie între 18–24°C, iar cele nocturne între 13–18°C. După ce riscul de îngheț a trecut și temperaturile nocturne depășesc constant 4°C, planta poate fi readusă treptat în exterior.

