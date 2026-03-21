Portocalul în ghiveci. Secretul care îți poate oferi fructe chiar la tine în apartament

Nu sunt foarte ușor de întreținut, însă pot fi gestionați fără dificultăți majore, mai ales după ce intri într-o rutină de îngrijire. Iar beneficiile sunt clare: fructe dulci, crescute acasă, și parfumul specific al florilor de citrice, direct în curte sau pe balcon. Iată tot ce trebuie să știi despre portocalul în ghiveci și cum să îl crești.

Condiții pentru a cultiva portocalul în ghiveci

Ca majoritatea citricelor, portocalii au nevoie de îngrijire constantă pentru a se dezvolta corect. Sunt clasificați ca plante subtropicale, ceea ce înseamnă că preferă climatele calde.

În zonele mai reci, portocalii cultivați în ghiveci se dezvoltă bine ca plante de terasă, cu condiția să fie aduși în interior în perioadele cu îngheț.

Portocalii cresc cel mai bine în climate calde. Sunt cultivați în principal în regiuni tropicale și subtropicale. Intervalul ideal de temperatură pentru creștere este între 23 și 34°C. Dezvoltarea încetinește atunci când temperaturile sunt prea scăzute sau prea ridicate.

Portocalii nu tolerează înghețul. Temperaturile foarte scăzute pot afecta florile și fructele și pot chiar distruge pomii tineri. Zonele cu îngheț frecvent nu sunt potrivite, decât dacă se folosesc măsuri de protecție împotriva înghețului.

O perioadă distinctă de secetă sau de temperaturi mai scăzute este importantă pentru stimularea înfloririi. În regiunile tropicale, un sezon scurt uscat favorizează formarea florilor, iar în zonele subtropicale, temperaturile mai scăzute din timpul iernii declanșează înflorirea. Ploile abundente în perioada de înflorire pot reduce polenizarea și pot provoca căderea florilor.

Portocalii au nevoie de precipitații moderate, în general între 700 și 1.200 mm pe an. Ploile ar trebui distribuite uniform pe parcursul sezonului de vegetație. Seceta prelungită, în lipsa irigației, poate reduce dimensiunea și producția fructelor, în timp ce precipitațiile excesive pot favoriza apariția bolilor radiculare.

În zonele cu precipitații reduse sau neuniform distribuite, irigația este necesară, mai ales în perioadele de înflorire, formare a fructelor și creștere a acestora.

Ce tip de portocal este potrivit pentru apartament

Există mai multe specii care pot fi cultivate ca plante de interior, dacă sunt îngrijite corespunzător.

Portocalul calamondin (Citrofortunella mitis) este cea mai comună specie cultivată în interior. Fructele sale sunt mici și acre, dar pot fi folosite pentru marmeladă sau ca decor în băuturile de vară.

Portocalul Otaheite (Citrus limonia) nu este, de fapt, un portocal. Este o varietate pitică, fără spini, rezultată din încrucișarea dintre lămâi și mandarine.

Mandarinele (Citrus reticulata) pot fi, de asemenea, cultivate în interior.

Portocalele Satsuma, care sunt de fapt mandarine, sunt potrivite pentru interior și produc flori parfumate din abundență.