Polițistă din Vaslui, mesaj virulent pentru contribuabili. ”Ai IQ sub 30, ca Veorica”

O poliţistă din cadrul IPJ Vaslui a publicat pe contul personal de Facebook un mesaj virulent la adresa contribuabililor care critică poliţiştii, susţinând că le plătesc salariile.

“Din tot scandalul ăsta cu Politia Română, nimic nu mă enervează mai mult decât pulifricii ăştia care fac afirmaţia că îmi plătesc mie salariul. Că e unul prost acolo sus, nu înseamnă că sunt toţi. Să faci afirmaţia că-mi plăteşti mie salariul, tu.. contribuabilul cinstit, deja îţi arată gradul de IQ. Sub 30, ca Veorica. Si dacă tot am în listă pulifrici din ăştia care îmi plătesc mie salariul, de ce plm (pacea liniştii mele) nu ieşiţi voi cu capul sus din lista mea de Facebook, ca să nu mă cobor eu sub nivelul de IQ 30 al Veoricai şi să vă şi nominalizez? Respect!!! #mândrăcăsuntpoliţistă”, a scris poliţista Maria Chetran pe Facebook.

La scurt timp după postarea mesajului, poliţista şi-a închis contul pe reţeaua de socializare.

Reprezentanţii IPJ Vaslui au anunţat că au declanşat o anchetă în acest caz, subliniind că nu tolerează un astfel de limbaj din partea unui poliţist.

