În cel mai pesimist scenariu, România se va confrunta cu uscări masive de arbori în sudul țării, iar incendiile de pădure vor fi la ordinea zilei.

Efectele schimbărilor climatice se văd deja în pădurile noastre, așa că specialiștii vin cu soluții pentru diminuarea pierderilor.

Aceasta este pădurea de pin de pe dealul Lempeșului, de lângă Brașov. Mii de arbori s-au uscat complet în ultimii cinci ani. Cauza: seceta și temperaturile tot mai ridicate din ultima vreme, resimțite în întreaga țară.

Dănuț Chira, cercetător științific ICAS Brașov: „Suntem martorii unei secete fără precedent în sud-estul României, seceta de acum depășește, după calculele noastre, efectele secetei din 46-47.”

Uscate de căldură, pădurile devin extrem de vulnerabile la foc.

Un studiu recent coordonat de Universitatea Tehnică din Munchen arată că incendiile reprezintă principala amenințare pentru pădurile Europei.

Până în anul 2100, suprafețele afectate de foc vor crește cu 183%, ceea ce ar însemna, anual, peste 200.000 de hectare făcute scrum, majoritatea în zona mediteraneană.

În schimb, Centrul Europei se va confrunta mai ales cu atacuri ale insectelor de scoarță care, la sfârșitul secolului, ar putea devora anual aproape 60 de mii de hectare de pădure.

Cercetătorii vorbesc despre o triadă infernală – formată din căldură, gândaci și furtuni – care va genera pierderi economice devastatoare prin deprecierea masei lemnoase, reducerea capacității de stocare a carbonului și slăbirea biodiversității.

Mihai Niță, cercetător științific Universitatea Transilvania Brașov: „În sudul României vom avea păduri afectate de incendii. La fel și uscări în masă. Vedem în momentul de față pădurile din jurul Bucureștiului care se usucă, se usucă stejarii. Specii pe care le vedeam la altitudini mai joase vor ocupa spații la altitudini mai înalte. De exemplu, o să vedem cum urcă carpenul, la fel fagul va lua locul molidului la munte.”

România are peste un milion de hectare de păduri plantate în anii '60, iar specialiștii spun că acestea vor fi primele doborâte de vânt sau invadate de insecte. Cele mai rezistente sunt zonele cu specii diverse de arbori.

Radu Melu, reprezentant WWF România: „În atacurile de insecte trebuie să folosim cât mai multe specii, dar native, în compozițiile de împădurire. Și astfel, dacă una din specii e afectată de un dăunător, rămân celelalte care păstrează permanența pădurii.”

În raportul pe anul trecut, Regia Națională Romsilva menționează că aproape o jumătate de milion de hectare din pădurile pe care le administrează au fost afectate de insecte. Iar focul a provocat pagube de 3,6 milioane de lei.