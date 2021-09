Orașul verde din România: Transport în comun gratuit și circulația mașinilor interzisă în centru

Pro TV

Brașovenii experimentează zilele acestea traiul într-un "oraș verde". Transportul în comun e gratuit, circulația mașinilor în centru a fost restricționată, iar oamenii care reciclează sunt recompensați.

Mulți au primit ideea cu bucurie, însă renunțarea la mașină este mai greu de acceptat.

Autobuzele au fost pline de la prima oră, iar unii circulau cu mijloacele de transport în comun pentru prima dată după multă vreme.

„Într-o zi obișnuită erau pe locuri, acum vedeți, sunt și în picioare, e aglomerat. Erau numai pe locuri, pe scaune”, a spus șoferul unui autobuz.

Pe străzile devenite pietonale, oamenii se mișcă în voie, fără teama că vor fi claxonați.

Tanczos Barna, ministrul mediului: „Un oraș verde este un oraș în care omul este mai important decât mașina”.

În schimb, sute de șoferi și-au vărsat nervii pe voluntarii care încercau să-i convingă să renunțe la mașină.

"Petrică", în schimb, e foarte apreciat! Vorbim de un centru automat de colectare a deșeurilor unde, la fiecare 10 ambalaje, brașovenii primesc un bilet de autobuz. În trei zile s-au eliberat 1.000 de de bilete, iar coadă e tot timpul.

Brașov găzduiește zilele acestea Forumul Orașelor Verzi, unde autorități și specialiști încearcă să creioneze politici publice de protecție a mediului.

Statisticile arată că 75 la sută dintre resursele planetei se consumă la orașe, iar jumătate din volumul de gaze cu efect de seră este generat de aglomerările urbane. Anual, 400 de mii de oameni mor din cauza poluării.

Un brașovean a gândit o aplicație care arată fiecărui utilizator ce impact are asupra mediului. Cei cu un comportament ecologic sunt premiați.

„Am mers 32 de kilometri pe jos, 37 cu bicicletă, de asemenea, am mers și cu autobuzul 23 de kilometri și am salvat 20 de kilograme de dioxid de carbon. Sunt încântat că văd că am patru puncte de implicare socială, abia aștept să îmi iau un bilet la opera!!!”, a spus un bărbat care utilizează aplicația.

Mihai Mihu, coordonator proiect EcoTrack: „La ora actuală, un român emite aproape 4 tone de dioxid de carbon pe an. Aplicația EcoTrack ne ajută să reducem această amprenta de carbon.”

Primăria Brașov verifică, prin acest experiment, dacă locuitorii orașului sunt dispuși să facă schimbări în modul lor de viață pentru a reduce poluarea.