O turistă a aflat că are cancer de sân după ce a vizitat o atracţie turistică

O femeie a descoperit că are cancer mamar după ce a observat o căldură neobişnuită în zona pieptului cu ajutorul unei camere cu termoviziune de la o atracţie turistică din capitala Scoţiei.

Bal Gill a vizitat în luna mai ''Camera Obscura & World of Illusions'' din Edinburgh împreună cu familia şi a realizat o fotografie cu imaginea termică relevată de camera cu termoviziune. Ulterior, ea a observat o pată roşie de căldură care radia din zona sânului stâng.

Lui Gill i s-a părut ''ciudată'' distribuirea inegală a căldurii în comparaţie cu alte persoane, aşa că a căutat informaţii pe internet de unde a aflat că astfel de camere cu termoviziune pot fi utilizate de oncologi pentru diagnosticarea cancerelor. Ea şi-a programat o vizită la medic.

Femeia în vârstă de 41 de ani din oraşul britanic Slough, situat în comitatul Berkshire, a fost diagnosticată cu cancer mamar în ''stadiu incipient'' şi urmează să fie supusă celei de a treia intervenţii chirurgicale pentru prevenirea răspândirii tumorii.

Ea a contactat atracţia turistică din Edinburgh şi a povestit cum vizita la 'Camera Obscura' i-a ''schimbat viaţa''.

''Vreau să vă mulţumesc, fără camera aceea n-aş fi aflat. Ştiu că nu pentru asta e făcută camera, dar pentru mine a fost o vizită care mi-a schimbat viaţa'', a scris Bal Gill reprezentanţilor atracţiei turistice.

Directorul general al atracţiei turistice, Andrew Johnson, a recunoscut că a fost ''mişcat'' de mesajul britanicei.

''Nu am realizat că această cameră termică are potenţialul de a detecta simptome ce pot schimba viaţa astfel. Am fost mişcaţi când Bal ne-a contactat pentru a ne împărtăşi povestea'', a spus Johnson.

''Este uimitor că Bal a observat diferenţa în imagine şi, ceea ce a fost crucial, a acţionat cu rapiditate. Îi dorim numai bine şi sperăm să o întâlnim pe ea şi familia ei în viitor'', a adăugat directorul atracţiei turistice.