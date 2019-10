MagicHome, casa “construită” de peste 100.000 de români, inaugurată în noiembrie

MAGIA BINELUI III. În noiembrie, MagicHome-ul pentru care peste 100.000 de români au sărit în ajutor va fi inaugurat.

30 de oameni, în fiecare zi, vor putea să găsească acolo, în condiții civilizate, masă și casă, dar și specialiști care îi pot ajuta să găsească puterea pentru a merge mai departe.

Acum, printr-o aplicație, restaurante și hoteluri pot oferi ajutor celor care suferă. Putem ajuta cu toții!

Cluj Napoca. Și aici sunt două case MagicHome. Raluca Pop se ocupă de administrarea lor. Florin Moldovan a dormit luni la rând în mașină, în fața spitalului în care este internat fiul lui. Într-o zi a aflat de acest loc.

Florin Moldovan: “În zece minute fata care răspunde de aceste apartamente a venit la spital. Am rămas șocat. M-a luat și m-a adus aici și mi-a dat apartamentul. Și mai șocant am fost când mi-a zis în frigider aveți mâncare. Am rămas șocat.”

În total sunt 14 case MagicHome.

Melania Medeleanu, fondator MagiCamp: “Avem așa: Timișoara, Cluj, Târgu-Mureș, Craiova, Iași, Chișinău, București și Viena. Opt orașe. Știți câți oameni au trecut prin ele? Ziele astea m-am apucat să îi număr. Aproape 2.000 de oameni. Peste 10.000 de nopți de cazare de când am început proiectul, ceea ce spune încă o dată cât de mare e nevoia de locurile astea.”

MagicHome-ul pentru care peste o sută de mii de români au sărit în ajutor acum 2 ani e gata. S-a construit din donațiile românilor. Autoritățile, în loc să ajute acest loc să funcționeze, au pus bețe în roate. 9 luni a durat autorizația de construcție, canalizarea n-a funcționat. O firma a dispărut cu o parte din bani și multe altele, dar acum lucrările sunt aproape de sfârșit. În noiembrie, aici vor sta 30 de oameni, care vor primi pe lângă cazare, mâncare, bani de transport și consiliere psihologică.

Vestea acestui loc s-a împrăștiat și acum, lituanienii au preluat ideea și stau pe scaun în Vilnius pentru a construi un MagicHome.

Pe Vlad Voiculescu l-am regăsit în sediul Magicamp din Capitală. A strâns lângă el o armată de oameni care fac bine. Ajută oameni.

Vlad Voiculescu, fondator MagiCamp: “Sunt foarte mulți oameni care au nevoie de ajutor. Și ajutorul săle vin[ prin noi, prin alți oameni. De multe ori, ei nu renunță dacă noi nu renunțăm la ei. Ei nu se lasă dacă noi nu-i lăsăm.”

MagicHelp este o aplicație prin care asociația ajută famiile cu probleme. La începutul toamnei a fost lansată în prezența primilor 30 de beneficieri care au fost învățați cum să o folosească.

Practic, din aplicație vezi unde poți să mănânci și să te cazezi gratis, să cumperi medicamente sau alte produse la preț redus. Să călătorești, tot gratis, cu o companie de transport.

Vlad Voiculescu, fondator MagiCamp: “Atunci când mergi la spital ai nevoie să manânci acolo prin preajmă. Și am mers la restaurante și am întrebat dacă ar putea să ne ajute cu asta. Și răspunsul a fost fenomenal. Am mers la hoteluri și am întrebat dacă ne pot ajuta cu asta. Și au răspuns pozitiv și sunt locuri de cazare la hotel.”

Când un copil suferă de o boală cronică, veniturile familiei scad dramatic. Cel puțin unul dintre părinți trebuie să stea prin spitale alături de copil, de multe ori e nevoit să renunțe la job. Toată familia are de suferit. MagicHelp tocmai această problema încearcă să o rezolve. Să ia de pe umerii acestor familii o parte din griji.

Eli e programator și a lucrat într-o corporație. A renuntatat și acum răspunde de bunul mers al aplicației.

Eli: “Aici am mai mult impact. Mi se părea că dacă cineva dintr-o bancă din nu știu ce țară o să aibă un cod mai puțin prost că am scris nu știu ce. Nu vedeam impactul. Aici văd că niște oameni pur și simplus se simt mai bine. Au mai puține griji. Sunt mai fericiți pentru că noi am apăsat pe niște butoane.”

Tot printr-o aplicație părinții și copiii pot să discute cu un psiholog.

Mihai Bran este medic și vorbește despre o realitate cruntă.

Mihai Bran, medic psihiatru: “Din păcate, nu există niciun program de training nici pentru psihologi, nici pentru pshiatri și asistenți, astfel încât să lucreze cu această patologie. Deci noi nu avem în momentul asta în medicina românească ne lipsește toată zona asta de psiho-oncologie.”

Acces la aplicația MagicHelp obțin cei care prezintă un dosar medical la Asociație. Iar companiile sau cei care vor să ajute pot afla toate detaliile pe magichelp.ro. De ajutor au nevoie oameni în toată țara. Așa cum și oameni care să ajute sunt peste tot. Acum, cu ajutorul acestei aplicații se pot întâlni și ajuta.

Aricesti, un sat de lângă Ploiești. Timp de o săptămână, MagiCamp în colaborare cu fundația Concordia, au organizat aici o tabără pilot pentru copiii cu autism. Și această afecțiune acaparează tot mai mulți copii în România, iar recuperarea lor se poate face în ședințe lungi, zilnice, întinse pe ani. Din păcate, statul oferă în centrele sale, de cele mai multe ori total inadecvate, doar o oră de terapie pe săptămână. Și autismul afectează nu doar copilul, ci întreaga familie care are nevoie de ajutor.

Diana Certan, director de comunicare Concordia: “Statisticile sunt efectiv îngrijorătoare. Serviciile pentru tipul asta de copii și familie sunt ca și inexistente din păcate. Sau prea puține. Cele care sunt sunt cele ale ONG-urilor. Și un program adresat familiei ca întreg nu există în România.”

Cristina Nedescu este mama primului copil cu autism din România recuperat, o povestea de-a dreptul spectaculoasă pe care am arătat-o la ”România, te iubesc!”. Radu este acum student în Occident iar mama sa continuă bătălia aici pentru recuperarea altor copii. Rezultatele se văd.

Pe viitor, MagiCamp plănuiește să aducă în astfel de tabere nu doar copiii, ci și pe părinții lor. Pentru că împreună, sub supravegherea specialiștilor, a psihologilor, să găsească în aceste locuri alinare și susținere pentru recâștigarea unei vieți normale.

În subsolul unei clădiri din centrul Capitalei, doamna Polonic, ajutată de voluntare, pregătește MagicBox-urile, pachete care pornesc în fiecare lună în toată țara către familiile care au copiii cu probleme.

Florența Ilie: “Lunar avem 260 de pachete. O parte dintre ele sunt adoptate de către oameni care au dorit să se alăture proiectului nostru. Ne ducem spre 300-350 de familii până la sfârșitul anului. Mai primesc și rechizite, haine, produse de bucătărie, electrocasnice. Lemne de foc. Tot ce au ei nevoie ca și cerință. Medicamente, analize, bani de drum, mâncare."

Familia Grosu e din Brăila. Povestea lor este tulburătoare. “5 ani în urmă ne-a luat casa foc. A explodat televizorul. Fetița a fost cuprinsă în incediu. Scurt circuit la priză. Băițelul Mihăiță s-a născut cu o malformație la inimă, iar soțul am aflat acum 2 ani că are cancer.”

De câteva luni, Asociația i-a mutat în București într-o garsonieră și se ocupă de ei.

Pe Mihăiță l-au trimis în Italia la operații, Mădălina este în grija unei clinici de chirurgie, iar tatăl e sub tratament. Tot ce au nevoie primesc de la MagiCamp.

Valoarea minimă a unui MagicBox este de 300 de lei pe lună. În această cutie sunt lucruri de care o familie are nevoie în fiecare zi. Și nevoi sunt multe. Acum există și o aplicație prin care oricine dorește poate să susțină MagicBox-ul și să ajute.

Melania Medeleanu, fondator MagiCamp: “Oricine vrea să ajute un om intră în această aplicație. Vede o hartă și pe harta un pin acolo unde se află un beneficiar. Poți să faci o selecție după județul în care te afli sau acolo unde vrei să ajuți și vei vedea numai beneficiarii din județul respectiv. Apeși butonul adoptă și vei putea în acest fel să adopți pentru o lună, două, trei un colet MagicBox.”

Pe Mădălina, am reîntâlnit-o în MagiCamp în săptămâna dedicată copiilor cu arsuri. E veselă și aici uită de toate greutățile prin care a trecut și trece acasă.

Și copiii cu arsuri au nevoie de un astfel de loc, în care să se simtă liberi, să nu fie arătați cu degetul de celalți, să copilărească.

Mihaela lucrează într-o corporație. O săptămână, în fiecare vară, vine aici. Și ajută.

Mihaela Pleșea, voluntar: “Ne gândim că și nouă ne face bine chestia asta. Am înțeles mult mai multe aici. Cât de bine e să faci bine și cât de ușor. Dai timpul tău și energia ta. Lași totul deoparte, viața ta, în afara taberei. Și vii aici și nu știi decât să râzi și te joci toată ziua. Și primești. Inmiit. Inmiit…”

Aici sunt în lumea lor și alături le stau oameni care au trăit povestea lor și au reușit să meargă mai departe. Adina Apostol a fost în Colectiv. E voluntar în tabără.

Adina Apostol: “Știm lucrurile astea, dar când le vezi cu ochii tăi, că nu au tratamentele adecvate și cum le arată pielea, când noi am mai umblat prin străinătate și am văzut că de fapt ar trebui să arate mai bine, te doare sufletul. Dar cred că, cumva, ne vindecă simplul contact cu ei.”

Pe când avea doi ani, Vasi a fost opărit. De atunci a trecut prin mai bine de 30 de operații. Acum a intrat la Facultatea de Medicină și vrea să devină chirurg. Pentru a-i ajuta pe cei ca el. Trei ani a fost beneficiar în tabără. Anul acesta e voluntar.

Vasile Derevlean, voluntar: “Important este că ei să înțeleagă, să accepte cumva situația în care se află și să găsească capacitatea și să fie ajutăți să găsească capacitatea, puterea de a trece mai departe și să înțelegă că nu sunt diferiți de alții.”

Distracția și joaca sunt cuvintele cheie în tabără. Nimic despre boală sau vreo suferință. Iar surprizele se țin lanț. Râd, plâng, se bucură. Așa se creează ancora pe care ei o aruncă în anul ce urmează. Și trăiesc cu speranța că vor reveni aici. În tabără. Să se joace la greu.

Târziu în noapte, din fiecare camera se aud povești. Pe hol, voluntarii fac curățenie. După miezul nopții se adună în sala de sport la ședință. Fiecare copil e atent supravegheat, iar seara se discută rezultatele. Un psiholog îi îndrumă pe voluntari cum să se poarte cu fiecare în parte pentru a-l ajuta.

Tot aici, în sala de sport, se fac și petrecerile de final de tabără. În doar câteva zile, acești copii se schimbă, sunt mai veseli, mai plini de energie. Râd, cânta, dansează. Și așa s-au încheiat toate cele 12 săptămâni de tabără. Cu lacrimi de bucurie. Pentru voluntari, experiența trăită aici este de neuitat.

Pentru copii, este vacanța de vis. Este ancora pe care o aruncă în anul ce urmează și un motiv în plus să lupte, cu speranța că se vor întoarce aici. MagiCamp a devenit o comunitate a binelui, care crește de la an la an și cuprinde tot mai mulți oameni și proiecte, alină răni și îndulcește suferințele unor micuți și ale unor familii lovite de o soartă nemiloasă. Pentru noi, ceilalți, ce se întâmplă aici ar trebui să fie o lecție din care să învățăm să prețuim sănătatea și să înțelegem că acest loc are nevoie de ajutorul nostru, al tuturor, pentru a merge mai departe.