O șuviță de păr a fost vândută la licitație pentru 81.000$. Cui i-a aparținut

Șuvița pătată de sânge a fost tăiată în urmă cu peste 155 de ani, în timpul autopsiei președintelui, relatează ABC News.

În cadrul licitației organizate de RR Auction of Boston a fost vândută și o telegram pătată de sânge care conținea informații privind asasinarea președintelui, datată 14 aprilie 1865.

„Șuvița este lipită de un manuscript oficial al Departamentului de Stat trimis de George H. Kinnear”, a anunțat casa de licitații.

Telegrama a fost primită de Dr. Todd, medicul președintelui, chiar cu câteva minute după ce acesta a fost împușcat. A doua zi a primit și șuvița de păr, le-a legat împreună și le-a păstrat pe tot parcursul vieții.

Autenticitatea lor a fost confirmată de un bilet scris de fiul lui Dr. Todd în 1945, în care acesta declara că șuvița de păr și telegrama nu au părăsit niciodată custodia familiei.

Ultima dată, șuvița de păr a fost vândută în anul 1999.

Abraham Lincoln, al 16-lea președinte al Statelor Unite, a fost împușcat în cap de actorul John Wilkes Booth, în data de 14 aprilie 1865, în timpul unei piese de teatru ce a avut loc la Teatrul Ford din Washington.

