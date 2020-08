Licitație de meteoriți și roci lunare. Cât costă o „bucată de lună”

Dacă ați promis cuiva, vreodată, că îi veți aduce Luna de pe cer, să știți că nu este un lucru tocmai imposibil.

Zeci de meteoriți, printre care și câteva roci lunare extrem de rare, sunt scoase la licitație în aceste zile. Dar, pentru a vă ține de cuvânt, trebuie să scoateți din buzunar o avere.

La licitația organizată în aceste zile, piesa de rezistentză este o bucată din Lună - dislocată de ciocnirea satelitului natural al Pământului cu un asteroid. Organizatorii evenimentului speră să obțină până la 500.000 de dolari pentru ea.

James Hyslop, Science and Natural History Department at Christie's: „Atunci când ţii o bucată adevărată din Lună în palmă este fără doar şi poate o senzaţie magică.”

Bucata rotundă de rocă a fost descoperită în desertul Sahara, la granița dintre Algeria, Mauritania și Sahara de Vest, într-o regiune cunoscută pentru numărul mare de meteoriți găsiți acolo. Dar să nu credeți că roca a fost șlefuită în timpul "călătoriei" către Pământ. A făcut asta actualul proprietar.

Citește și Ce au descoperit cercetătorii despre bucățile de meteorit găsite la Iași

Alți meteoriți scoși la licitație au peste 4,5 miliarde de ani vechime, adică o treime din vârsta estimată a Universului.

James Hyslop, Science and Natural History Department at Christie's: „Cei mai mulţi meteoriţi provin din centura de asteroizi dintre Marte şi Jupiter. Uneori, oamenii de ştiinţă reuşesc să găsească un corp celest de unde presupun că a venit meteoritul. Din fericire, am trimis astronauţi pe Lună şi NASA a adus înapoi material lunar. Am reuşit să analizăm compoziţia acelui material încă din anii '70. Şi aceşti meteoriţi lunari se potrivesc la perfecţie cu acele specimene masive.”

Chiar dacă unii dintre meteoriți arată ca niște simple pietre, specialiștii spun că sunt printre cele mai rare materiale de pe Pământ.

James Hyslop, Science and Natural History Department at Christie's: „Greutatea totală a tuturor meteoriţilor cunoscuţi de pe Pământ e mai mică decât cantitatea anuală de aur extrasă. Şi, dacă vă gândiţi ce preţ punem pe aur, am produs mereu mai mult aur, anual, decât toţi meteoriţii pe care i-am descoperit până acum.”

Din cauza pandemiei, evenimentul s-a mutat în mediul online și se va încheia în 25 august.