Havilland Hall, situat pe insula Guernsey, se întinde pe aproximativ 32 de hectare de teren, are şase dormitoare, şapte băi, cinci saloane de recepţie şi o piscină interioară şi este prezentat drept cea mai mare proprietate privată de pe insulă, potrivit News.ro.

Clădirea principală, dispusă pe patru niveluri, oferă o suprafaţă locuibilă de aproximativ 1.580 de metri pătraţi.

Istoria de aproape 200 de ani a proprietăţii include perioade în care aceasta i-a aparţinut omului de afaceri William Keiller, cunoscut pentru producţia de marmeladă, în timp ce printre descendenţii proprietarului iniţial se numără actriţele Olivia de Havilland şi Joan Fontaine, ambele laureate ale premiului Oscar.

Agenţia imobiliară Savills a declarat că proprietăţile de asemenea dimensiuni sunt "extrem de rare în Insulele Canalului Mânecii şi este probabil să atragă interesul cumpărătorilor din întreaga lume".

Construit între 1829 şi 1830 de locotenent-colonelul Thomas Fiott de Havilland, conacul a servit ulterior drept reşedinţă oficială a locotenenţilor-guvernatori ai insulei Guernsey.

William Keiller, a cărui familie a creat prima marcă comercială de marmeladă din Dundee, s-a numărat printre foştii proprietari ai domeniului.

Proprietatea include grădini amenajate, un parc şi terenuri agricole

În 1922, domeniul a fost cumpărat de contele Lothair Blücher von Wahlstatt, a cărui familie îşi revendica descendenţa din comandantul prusac ale cărui trupe l-au ajutat pe ducele de Wellington să îl învingă pe Napoleon în bătălia de la Waterloo.

Proprietatea are, de asemenea, legături cu familia extinsă de Havilland, din ale cărei generaţii ulterioare au făcut parte pionierul aviaţiei Sir Geoffrey de Havilland şi actriţele Olivia de Havilland şi Joan Fontaine.

Cele două vedete ale Epocii de Aur a Hollywoodului

Cele două vedete ale Epocii de Aur a Hollywoodului, Olivia de Havilland şi sora sa, Joan Fontaine, aveau legături de familie cu această reşedinţă.

Pe lângă clădirea principală, domeniul include cinci case pentru oaspeţi, spaţii de cazare pentru personal, birouri, clădiri agricole transformate, o cramă şi o sală de jocuri.

Phillippa Dalby-Welsh, directoarea departamentului de proprietăţi rurale al Savills, a descris Havilland Hall drept "una dintre cele mai prestigioase proprietăţi din Insulele Canalului Mânecii".

Domeniul dispune, de asemenea, de o cramă cu temperatură controlată şi o sală de degustare, o sală de jocuri, o sală de fitness, o saună.

"În centrul proprietăţii se află o vilă remarcabilă în stil Regency, cu o istorie prestigioasă, înconjurată de grădini superbe, alături de o gamă largă de spaţii anexe, facilităţi de agrement şi infrastructura necesară desfăşurării unei activităţi comerciale", a declarat ea.

"Proprietăţile de asemenea dimensiuni sunt extrem de rare în Insulele Canalului Mânecii şi este probabil să atragă interesul cumpărătorilor din întreaga lume", a adăugat reprezentanta Savills.

Nick Paluch, directorul diviziei de vânzări de proprietăţi rezidenţiale pe piaţa liberă din Guernsey a Savills, a declarat: "Aceasta este cu adevărat o locuinţă superbă şi o oportunitate care apare o dată într-o generaţie".