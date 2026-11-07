Ruchira Ranasingha a plecat din Sri Lanka în 2018, după ce s-a confruntat cu dificultăți financiare și a fost nevoită să își închidă mica fabrică de tricouri. Ulterior, a lucrat ca îngrijitoare în Hong Kong, înainte de a pleca spre Noua Zeelandă, în decembrie 2022, potrivit tn.nova.

„Am vrut să încep o viață nouă acolo”, a declarat femeia pentru RNZ.

La sosirea în Noua Zeelandă, aceasta a solicitat azil și a primit o viză de muncă valabilă un an, care îi permitea să lucreze pentru diferiți angajatori.

Planurile sale s-au complicat însă în scurt timp. Restaurantul la care lucra s-a oferit să o sprijine în obținerea unei vize de muncă pe termen lung, dar autoritățile neozeelandeze i-au respins cererea.

Un consultant în imigrație a sfătuit-o apoi să părăsească temporar țara și să solicite o nouă viză din străinătate.

„Prin urmare, am călătorit în Insulele Cook pe 8 noiembrie 2023, unde intenționam să aștept soluționarea cererii mele”, a explicat femeia pentru BBC.

Femeia nu poate ajunge acasă din cauza vizelor de tranzit

Ruchira nu a primit însă viza de muncă solicitată, iar prin plecarea din Noua Zeelandă a încălcat condițiile vizei sale de azil.

Când a decis să se întoarcă în Sri Lanka, a descoperit că nu se putea îmbarca într-un avion spre țara natală fără o viză de tranzit.

Autoritățile din Noua Zeelandă i-au respins deja de trei ori cererea pentru obținerea acestui document.

Situația este complicată și de faptul că alte rute posibile, prin Tahiti sau Hawaii, necesită furnizarea unor date biometrice, pe care femeia trebuie să le prezinte în Noua Zeelandă.

Din cauza statutului său de imigrant, aceasta nu mai poate însă intra în țară.

„Am pierdut deja foarte mulți bani pe bilete de avion. De aproape patru ani solicit tot mai multe vize, dar nimic nu funcționează”, a povestit femeia.

Între timp, familia sa o așteaptă acasă. Singurul ei fiu urmează să se căsătorească în luna noiembrie, iar Ruchira își dorește să fie prezentă la eveniment.

Despărțirea îndelungată o afectează și pe mama sa, a cărei stare de sănătate se deteriorează, potrivit femeii, din cauza îngrijorării pentru fiica ei.

„Voi face orice îmi cer. Vreau doar să mă întorc acasă”, a declarat cu tristețe Ranasingha.

Autoritățile din Insulele Cook s-au implicat, de asemenea, în acest caz și încearcă să găsească o soluție.

În aprilie 2025, un oficial responsabil cu imigrația a propus ca femeia să fie însoțită de un reprezentant al autorităților în timpul escalei pe aeroportul din Auckland, direct până la zborul de legătură spre Singapore, fără să fie nevoită să intre oficial pe teritoriul Noii Zeelande.

Cu toate acestea, decizia finală privind acordarea vizei de tranzit aparține în continuare autorităților neozeelandeze.