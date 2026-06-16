Alții apelează la inteligența artificială pentru a scrie un text de adio. Ca să își scutească utilizatorii de asemenea situații neplăcute, o platformă de dating angajează un specialist în despărțiri, care să îi ajute pe clienți cu mesaje personalizate.

Inteligența artificială începe să joace un rol și în relațiile romantice. Sunt tineri care recunosc, stânjeniți, că s-au despărțit de partener printr-un mesaj scris cu ajutorul tehnologiei.

Fată: „Mi s-a întâmplat ceva de genul, dar a fost foarte, cum să zic, nepoliticos. Era mai bine să zică direct ceea ce simte sau ceea ce vrea.”

Alții însă cred că un adio scris de inteligența artificială este potrivit pentru final, decât o discuție sinceră.

Băiat: „Cred că este în regulă. Uneori nu știi cum să procedezi cel mai bine și pur și simplu îi ceri mașinăriei, inteligenței artificiale, să te ajute să navighezi spre cea mai bună soluție.”

Ghosting: dispariția fără explicații în relațiile moderne

În alte situații, partenerul dispare pur și simplu. Fenomenul se numește ghosting și vine de la cuvântul care definește o fantomă, în engleză.

Fată: „Nu mai răspunzi deloc la mesajele partenerului și îl lași așa...”

Fată: „Îl lași așa și nu-i mai scrii deloc, nu-i mai răspunzi la mesaje, cumva ca persoana aia să tragă concluzia că nu mai vreți să vorbiți. Se întâmplă foarte des, din păcate.”

Una din patru persoane spune că a fost ignorată și nu a mai primit niciun mesaj după prima întâlnire sau după alte câteva, arată un sondaj realizat de o platformă pentru sănătate mentală din Statele Unite.

Potrivit sociologilor, acest tip de abordare a unei despărțiri a devenit un comportament frecvent în cultura modernă a întâlnirilor, indiferent de geografie.

Băiat: „Dezamăgire în primul rând, pentru că aștepți un răspuns de la acea persoană, chiar dacă este unul nepotrivit, decât să te lase baltă. Prefer un răspuns nepotrivit decât o dispariție.”

Cei din Generația Z o pățesc cel mai des, dar, culmea, tot ei sunt primii care folosesc această metodă.

Cornelia Stroie, psiholog: „Vorbim despre o neacceptare a propriei vulnerabilități, despre o teamă de a se expune exact așa cum sunt. E nevoie să spunem ceea ce simțim, să spunem ceea ce gândim, bineînțeles cu grijă la celălalt, să nu rănim foarte tare și, practic, să ne trăim vulnerabilitatea.”

Însă și aici au apărut oferte. O platformă de dating care oferă servicii la nivel global încearcă să ofere o nouă soluție utilizatorilor săi, care vor să rupă o relație civilizat și decent – angajează un specialist în despărțiri.

Rolul acestuia va fi să scrie mesaje de adio personalizate, cu grijă și respect față de cel părăsit.