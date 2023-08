O femeie a rămas în stare de şoc după ce și-a comandat mâncare online. Ce a primit

Nu este un secret că lucrurile pot arăta diferit într-o fotografie în comparație cu viața reală, însă ce a pățit femeia din Marea Britanie pare greu de crezut, scrie Daily Star.

Aceasta a distribuit pe Twitter o fotografie care a devenit imediat virală, prin care și-a spus nemulțumirile.

„Am comandat somon de la un restaurant de pe @ubereats_uk. Vă rog să vă uitați la ce am comandat vs ce am primit. Și ei spun că merit o restituire a banilor. Când am căutat pe Google restaurantul nici măcar nu a apărut.”

În fotografie se poate vedea o cutie de carton care conține două bucăți foarte mici de pește și câteva felii de portocală.

Porția era foarte mică, dar era ca o mâncare pe care nu ai mai văzut-o niciodată și era cu siguranță diferită față de suculentul file de somon ilustrat în reclama online.

De când a distribuit postarea, peste 100 de persoane au lăsat o serie de comentarii și au rămas surprinși de ce au văzut.

„Se numește fraudă”, „Nici măcar ketchup-ul nu ar putea salva asta, au scris utilizatorii de pe Twitter.

La început, Roshan a primit un mesaj de la Uber Eats, care susținea că „nu poate” să ofere o rambursare pentru acest serviciu. După mai multe insistențe, serviciul de asistență și-a cerut scuze, iar banii i-au fost restituiți.

„Ne pare foarte rău pentru dezamăgirea ta la livrare, Roshan. Dorim să îndreptăm lucrurile și am emis o rambursare completă”, a tansmis compania.

