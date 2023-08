O familie a plecat de la restaurant fără să plătească, dar cu o explicație. „Oamenii ne urăsc, dar avem un motiv întemeiat”

Ruby McGrath și Suzy Hopley s-au bucurat, împreună cu cei doi copii ai lor, de o masă la restaurant care la final a valorat 56 de lire sterline (64 de euro). Cei patru au luat cina la Smithy Arms, în North Yorkshire.

La final, adulții și-au luat copiii și au plecat în fugă, fără să plătească. Ei au explicat mai târziu pe internet de ce au recurs la acest gest.

Ei spun că au avut un motiv întemeiat să facă asta, după ce și-au atras o mulțime de critici pe internet.

Aceștia au fost identificați de proprietara pub-ului, care a distribuit imaginile de pe camerele de supraveghere cu ei pe internet. În scurt timp, întreaga familia a început să primească critici dure.

Ruby și Suzy McGrath și-au apărat acțiunile. Cei doi au explicat în final de ce au plecat fără să adreseze un cuvânt personalului barului. The Sun a raportat că, într-o postare de pe Instagram care a fost ștearsă, Ruby a scris: „De obicei, aș ignora ura ridicolă online, dar acest lucru îi implică și pe copiii mei. Am venit doar pentru a spune că aseară am avut o masă delicioasă și am experimentat un serviciu strălucit la The Smithy Arms din Swinton, dar, din păcate, vizita noastră a fost scurtată și a trebuit să fugim - săracul Frank nu a apucat nici măcar să-și ia înghețata - din cauza unei urgențe personale”.

„Planul nostru era să sunăm cât mai repede la pub pentru a-i anunța situația și apoi să ne grăbim să ne întoarcem pentru a rezolva nota de plată. Cum eram cu cortul, ne-am dat seama, odată ajunși înapoi, că aveam semnal zero și a trebuit să așteptăm până în această dimineață pentru a contacta pub-ul și a achita nota de plată”, a explicat Ruby.

„Oricum, pe scurt, totul este în regulă, nota de plată și bacșișul generos au fost plătite. Nu există resentimente între mine și oamenii drăguți de la The Smithy Arms, însă internetul a luat-o razna", a mai spus Ruby, conform Mirror.

