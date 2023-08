„Zgomotul a fost infernal”. Anchetă după ce tavanul unui restaurant s-a prăbușit peste tineri, la Băile Herculane

Tavanul restaurantului unde se distrau aproximativ 30 de invitați s-a desprins și s-a prăbușit peste ei. Poliția a deschis deja în acest caz un dosar de cercetare penală.

La petrecere erau invitate 50 de persoane, dintre care 30 adolescenți. Momentul în care s-a prăbușit tavanul i-a prins pe cei mai mulți afară. Cei rămași în interior au trecut prin emoții teribile.

„- Un tavan fals care a căzut.

- Două persoane.

- Un tavan din rigips.

- Eu ies, dacă puteți să transmiteți colegilor dumneavoastră”.

Maria Balabuc, victimă: "Am văzut cum încep să se desprindă, nu știu, totul s-a întâmplat în câteva secunde. Am văzut că pică plăcile. Din instinct am vrut să mă ridic de pe scaun, din ridicare m-au prins niște plăci de rigips care i-au căzut exact pe tot spatele. Tavanul a căzut absolut tot, nu o bucățică, zgomotul a fost infernal, uitându-mă sus și văzând cum se cutremură tot, chiar am crezut că este cutremur".

La fața locului au ajuns în scurt timp atât polițiști, cât și echipaje medicale. Două persoane au fost transportate la spital.

Patronii restaurantului nu au vrut să spună nimic

Maria Balabuc, victimă: "Am stat până dimineața în serviciul de urgență, mi s-a făcut CT. Din fericire, nu e nicio fractură. Tânărul care a venit spre mine, pe el l-a lovit în picioare și un profil metalic i-a sfâșiat pe spate o bucată. Împreună am stat la urgențe până dimineața".

Reprezentanții restaurantului au transmis că nu comentează cele întâmplate.

"Majoratul o dată îl serbezi în viață – ăsta va fi de neuitat – da, dacă s-a lăsat și cu ceva evenimente triste, chiar va fi de neuitat".

”Turist: Vii și dai o sacoșă de bani ca să-ți cadă tavanul în spate? Nu se poate așa ceva.

Reporter: Vă simțiți în siguranță?

Turist: Deocamdată da, vedem mai târziu".

În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă.





Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 09-08-2023 07:43