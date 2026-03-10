Bernadette Hayes, de origine irlandeză, lucra pentru compania de inginerie West Leeds Civils din Holbeck atunci când au avut loc incidentele, între decembrie 2023 și iunie 2024. Directorul firmei, Mick Atkins, a folosit și expresii „ofensatoare și umilitoare”, „în mod evident legate de rasă”, la adresa ei, a decis judecătorul, relatează BBC.

Hayes a primit despăgubiri de 20.735,91 lire sterline, iar compania a fost obligată să îi plătească și salariul pe patru săptămâni, în valoare de 2.800 de lire.

Femeia a declarat în fața tribunalului că, pe perioada în care a lucrat în companie, Atkins făcea ocazional remarci despre faptul că este irlandeză și că, deși „știa că este greșit, am încercat să accept asta ca pe o glumă”. Totuși, ea a spus că comportamentul lui s-a intensificat după ce prietenul lui Atkins, Marcus Smith, s-a implicat în afacere.

„Dacă aveam o neînțelegere, el striga «cartof» cu un accent irlandez puternic, iar și iar”, a spus Hayes, care avea 55 de ani la acea vreme.

„Striga «cartof» imediat ce intra în birou, fără ca eu să îi fi spus măcar ceva.”

Mărturia femeii

Ea a afirmat că comportamentul lui Atkins „mi-a distrus complet respectul de sine și stima de sine. M-a făcut să mă simt mică, nesigură, violată și extrem de anxioasă”, a adăugat ea.

Judecătorul a constatat că angajata i-a spus lui Atkins „în mai multe rânduri” că nu i se par amuzante comentariile sale. Judecătorul a acceptat că Hayes „a participat” de două ori la astfel de schimburi folosind cuvântul „cartof” sau emoji-ul cu cartof în mesaje, însă a făcut-o pentru a „se integra” și pentru a „face să pară că este în regulă”.

Contabila a intrat în concediu medical în iulie 2024 și i-a trimis un mesaj șefului ei în care spunea: „Chiar vreau să plec, îmi pare rău. Viața este prea scurtă și sunt nefericită de ceva vreme, iar nu este corect pentru niciunul dintre noi să continuăm așa.”

În documentul prin care și-a prezentat plângerea, ea a scris: „Ultimele șase luni la acest loc de muncă m-au făcut să simt că am suferit o moarte prin o mie de tăieturi. Din cauza faptului că am lucrat într-un mediu ostil și toxic, medicul de familie mi-a acordat concediu medical pentru stres legat de muncă pe 29 iulie 2024. Acest lucru s-a întâmplat după luni întregi de hărțuire și intimidare. Cred cu tărie că acest lucru a fost cauzat de acțiunile domnului Atkins și ale domnului Smith.”

Ulterior, femeia a fost concediată de companie. Judecătorul a spus că „acceptă impactul” pe care acest comportament l-a avut asupra femeii. A mai adăugat că este „rezonabil ca o persoană de origine irlandeză” să considere folosirea repetată a cuvântului „cartof” și a altor termeni rasiali drept „ofensatoare și umilitoare”.

„Aceste expresii sunt în mod evident legate de rasă, mai ales atunci când sunt analizate împreună și nu izolat. Pe această bază consider că acest comportament a fost legat de rasă.”

Atkins a declarat pentru Daily Mail că procesul a fost „o absurditate de la început până la sfârșit”.