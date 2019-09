Motivul uluitor pentru care o mamă și-a împușcat fiica după ce a ajuns acasă

O femeie din Statele Unite și-a împușcat copilul din greșeală după ce a crezut că este un hoț.

Potrivit autorităților, femeia ar fi împușcat-o pe fată în braț, informează The Sun.

Hannah Jones ar fi vrut să-i facă mamei ei o surpriză.

„Imediat după ce am intrat pe ușă, ea era panicată și m-a împușcat. Tot ce am apucat să fac, a fost să țip. Am căzut imediat. Sunt sigură că sunt norocoasă să fiu aici încă. Încă îmi trece prin cap că puteam să fiu moartă acum, dar din fericire am avut un înger păzitor”, a povestit Hannah.



Imediat după incident, fata a fost operată de urgență.

Procurori nu au hotărât încă dacă mama ei va fi pedepsită.



„Dacă știi că cineva are o armă pentru a se proteja și ei nu știu că vii, anunță când intri în casă, chiar dacă te trezești în mijlocul nopții să bei apă”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

