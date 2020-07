Moment emoționant la locul unui accident grav. Un polițist a liniștit un copil cu clipuri pe telefonul mobil

Un polițist din Ecuador se întorcea acasă când a ajuns la locul unui accident rutier grav, în orașul Quito. El a văzut un copil care plânge și a încercat să îl consoleze, scrie 20minutos.es.

Ramon Salazar l-a luat în brațe pe copil, a scos telefonul mobil și au început să vizioneze împreună clipuri de pe internet.

El Cbop Ramón Salazar de la @PoliciaEcuador consoló a un niño que estaba asustado luego de un accidente de tránsito en #Quito. Ayer, luego de terminar la jornada, iba a su casa por la Av. Simón Bolívar y se encontró con el siniestro. #BuenTrabajoPolicíaEc ???? pic.twitter.com/mVRhtMyTli — María Paula Romo (@mariapaularomo) July 11, 2020

”În mașină, erau copilul și mama sa. Mai multe persoane au ajutat-o pe mamă, iar eu am mers la copil. Am încercat să mă apropii de Dylan, să comunic cu el. Nici el și nici mama lui nu vorbeau spaniola. Am căutat să inventez jocuri, să îi pot distrage atenția până la sosirea medicilor. Copilul mi-a transmis că e bine. Era doar speriat. Atunci, mi-am imaginat că sunt alături de copilul meu, în vârstă de patru ani”, a povestit polițistul.

Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale, după ce au fost publicate de un membru al guvernului din Ecuador, Maria Paula Romo.