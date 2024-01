Mama unui băiețel, la un pas să-l ucidă în somn. Cum a reușit tatăl micuțului să-l salveze, în ultima clipă

S-a trezit la timp, văzându-l pe micuț aproape strangulat cu părul ei, care îi înfășurase gâtul, iar acum avertizează părinții asupra pericolelor de a dormi în pat cu copilul.

Acum câteva nopți, micuțul Isaac Smith dormea împreună cu mama lui, Madi Jones, si s-a rostogolit în somn, iar șuvițe din părul ei i s-au înfășurat strâns de gât, iar copilul nu a mai putut să respire

Madi și partenerul ei, Dylan Smith, ambii în vârstă de 23 de ani, s-au confruntat apoi cu cel mai mare coșmar al oricărui părinte, în timp încercând cu disperare să-și salveze copilul, arată publicația The Sun.

Micuțul a petrecut două zile în spital din cauza urmelor adânci de strangulare de pe gât și pentru a-i ajuta plămânii să-și revină.

Madi și Dylan, din Victoria, Australia, doresc acum să avertizeze și alte persoane cu privire la pericolele dormitului în pat cu bebelușul, pentru ca nicio altă familie să nu mai treacă prin ce au trecut ei, sau chiar mai rău.

„Am simțit că îmi iese inima din piept, eram panicată și am înghețat de frică. De fiecare dată când închid ochii, tot ce văd este ceea ce s-a întâmplat în acea noapte", mărturisește Madi.

Isaac a dormit în patul părinților săi în majoritatea nopților, de la vârsta de șase luni. A fost la un pas de moarte pe 2 ianuarie 2024. În jurul orei 4 dimineața, tatăl său s-a trezit auzindu-l plângând și și-a dat seama ce tragedie putea să se întâmple

„Nu m-am gândit prea mult la asta [la început], apoi m-am uitat la el și am văzut părul lui Madi înfășurat în jurul gâtului său", a spus Dylan.

„Întotdeauna doarme cât mai aproape posibil de mama lui și probabil că s-a tot rostogolit și și-a înfășurat părul în jurul gâtului. Am început să mă panichez și Madi s-a trezit. Încercam să-i smulg părul și el plângea. "Madi a spus: "Adu foarfeca", apoi, când mă ridicam, s-a oprit din plâns și a nu a mai respirat."

După zece secunde, timp în care îl eliberase din strânsoarea părului, copilul a început să plângă din nou.

„Am crezut că a murit", a spus el. "Puteam să văd că nu respira. Am fost pur și simplu șocat. Încercam să fac totul pentru a-l ține în viață. Când am reușit să-i smulg părul și l-am auzit plângând, am avut un suspin de ușurare” a mărturisit tânărul.

În dimineața următoare, Madi și-a sunat partenerul plângând. Pe fața și gâtul copilului erau urme, vânătăi și vase de sânge sparte.

Cuplul l-a dus de urgență la spital, unde a fost internat timp de două zile, urmând un tratament pentru facilitarea respirației. Isaac și-a revenit complet, dar Dylan și Madi au renunțat la dormitul în comun.

„Acum îl adormim în camera lui", a spus Dylan.

„Le-am spune altor părinți: "Treceți peste etapa grea și nu dormiți împreună - s-ar putea să nu fiți la fel de norocoși ca noi. S-ar putea să nu vă puteți trezi și să nu-i auziți plângând așa cum am făcut-o noi. Orice se poate întâmpla, atât de repede. Ne simțim foarte norocoși", au transmis părinții care au trecut prin această întâmplare.

Sursa: The Sun Etichete: , , , , Dată publicare: 10-01-2024 16:36