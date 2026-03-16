Actorul, nominalizat la categoria Cel mai bun actor, a păstrat eleganţa clasică a ţinutelor sale, dar şi-a surprins fanii cu o mustaţă distinctă care i-a schimbat imaginea.

Când vine vorba de covorul roşu, Leonardo DiCaprio preferă întotdeauna un stil clasic.

Actorul în vârstă de 51 de ani a păşit pe covorul roşu al premiilor Oscar 2026 într-un smoking negru, completat de o cămaşă albă. DiCaprio şi-a accesorizat ţinuta cu un ceas Rolex şi cu o broşă în formă de albină prinsă pe gulerul sacoului. Elementul care a atras cel mai mult atenţia a fost însă mustaţa.

DiCaprio a fost nominalizat la categoria Cel mai bun actor pentru rolul din filmul „One Battle After Another”, regizat de Paul Thomas Anderson. La aceeaşi categorie au concurat și Michael B. Jordan („Sinners”), Timothée Chalamet („Marty Supreme”), Wagner Moura („The Secret Agent”) şi Ethan Hawke („Blue Moon”).

În „One Battle After Another”, DiCaprio renunţă la imaginea clasică de star hollywoodian şi apare într-un rol complet diferit. Actorul îl interpretează pe Bob Ferguson, un fost revoluţionar devenit consumator de droguri, care este nevoit să revină în acţiune pentru a se salva pe sine şi pe fiica sa, interpretată de Chase Infiniti, de nişte forţe paramilitare.

Leonardo DiCaprio a câştigat ultima dată premiul Oscar pentru Cel mai bun actor în 2016, pentru rolul din filmul „The Revenant”.