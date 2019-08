Infecția rară care a lăsat-o pe o femeie fără mâini și picioare. Ce a pățit pacienta

O femeie din Ohio, Statele Unite, a ajuns la spital cu dureri de spate, febră și stări de greață. Nouă zile mai târziu, s-a trezit pe patul de spital cu mâinile și picioarele amputate.

Marie Trainer abia se întorsese din vacanță, așa că medicii au suspectat prima data că femeia suferă de o boală contractată în zone tropicale, notează CNN. După mai bine de o săptămână, și-au dat seama că, de fapt, ea suferea de o infecție extrem de rară și gravă. De vină este o bacterie numită capnocytophaga canimorsus, din saliva câinilor. Cel mai probabil, unul dintre câinii pe care îi avea, un ciobănesc german, a lins-o pe o rană.

Pe măsură ce infecția se răspândea, femeia a început să acuze dureri cumplite la nivelul mâinilor și picioarelor, temperatura corpului oscila puternic, o durea spatele, avea stări de greață, iar când a fost adusă la terapie intensivă deja delira. Apoi a început să i se schimbe culoarea pielii și cangrena a evoluat rapid. Starea ei ajunsese atât de gravă, încât medicii au fost nevoiți să-i inducă starea de comă.

„A fost dificil să ne dăm seama ce are. Suntem un fel de detectivi. Am făcut tot felul de analize până am depistat cauza infecției”, a susținut medicul Margaret Kobe, care s-a ocupat de tratarea lui Trainer.

Familia a căutat o a doua opinie medicală, dar diagnosticul pus a fost același.

„A fost unul dintre cele mai grave cazuri, dacă e să privim la modul în care a evoluat infecția și cum a afectat-o pe pacientă. A fost aproape de moarte”, a mai precizat Kobe.

Experții susțin că e greu de stabilit câte cazuri de astfel de infecții au existat. Un document oficial din 2015 arată că mai puțin de 500 de cazuri confirmate de laborator au fost raportate din 1961 până la acea dată.

„Nu-mi vine să cred cum s-au mobilizat oamenii să mă ajute, inclusiv persoane din alte state, de care nici n-am auzit. E incredibil. Nici nu știu cum să le mulțumesc”, a spus Marie Trainer.

