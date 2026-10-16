„La început am crezut că era o cometă”. Imagini uluitoare cu o „meduză spațială”, publicate de NASA. Cum s-a format fenomenul

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Racheta a decolat de la cosmodromul de la Cape Canaveral, Florida, la ora 6:33 dimineața, ora locală, iar la bord se afla nava cargo automată Dragon, care se îndrepta spre Stația Spațială Internațională (ISS).

Fenomenul a fost vizibil pe o suprafață vastă a Coastei de Est, de la Georgia până la New York.

„Acest fenomen vizual este cunoscut sub numele de meduză”, a explicat NASA.

Imagini cu acest spectacol au fost publicate și de agenția spațială americană NASA, conform Tn.Nova.

Fenomenul poate fi explicat

În spatele acestui fenomen neobișnuit nu se află un obiect extraterestru, ci un proces asociat cu lansarea rachetei.

Gazele de eșapament se dilată în straturile superioare ale atmosferei, iar vaporii de apă din acestea formează cristale de gheață la temperaturi scăzute.

Acestea sunt apoi iluminate de lumina soarelui, cu toate că la sol este aproape întuneric.

Potrivit agenției, fenomenul are loc în apropierea răsăritului sau a apusului, atunci când gazele de eșapament ale rachetei sunt puternic iluminate, creând o formațiune strălucitoare care seamănă cu un animal marin.

Spectacolul a atras atenția multor persoane, care au urmărit lansarea din diferite părți ale Statelor Unite.

„La început am crezut că era o cometă”, a declarat unul dintre spectatori pentru Space.com.

Misiunea în sine a avut în primul rând un scop practic. Nava de transport Dragon a transportat către Stația Spațială Internațională (ISS) provizii, echipamente și experimente științifice cu o greutate totală de aproximativ 2.860 de kilograme.

Printre acestea se aflau, de exemplu, materiale pentru cercetarea țesutului cardiac sau pentru producerea de retine artificiale.