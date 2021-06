Festival organizat într-un hangar de aviație din București. Piesa centrală a fost un Boeing 737

Un hangar de aviaţie din Bucureşti a găzduit un Festival de New Media Art, dedicat proiectelor ce îmbină arta cu noile tehnologii.

Organizatorii şi-au propus să le arate atât copiilor, cât și părinților, prin proiecte aplicate, că tehnologia poate fi un mediu de creație, care te ajută să descoperi o lume interactivă, plină de mișcare, sunete şi culori.

Spectacolul de sunet şi lumină a fost pus în scenă într-un hangar de aviaţie al companiei ROMAERO Băneasa. Piesa centrală a expoziţiei a fost un Boeing 737, iar partea cea mai apreciată, de cei care au păşit în interiorul fuzelajului, a fost jocul de lumini, pentru care artiştii au folosit 400 de metri liniari de leduri.

Femeie: „Foarte interesant, mi-a plăcut. Am văzut o grămadă de lumini care veneau din toate părţile şi ne-am gândit că o să fim teleportaţi pe Marte.”

Întreaga expoziţie New Media Art conţine proiecte realizate de 50 de studiouri creative și artiști independenți, din România și nu numai.

Alina Rizescu, artist: „Lucrarea mea este inspirată dintr-un haiku japonez şi de momentul în care cireşii înfloresc în Japonia şi oferă interactivitate prin senzori astfel încât utilizatorii se pot juca cu aceste petale care curg.”

George Cerchează, artist: „Am realizat un simulator de zbor care se foloseşte de o singură cameră video pentru a detecta zona în care persoana care îl joacă este poziţionată astfel încât pe ecran să ai impresia unei ferestre, pentru a controla avionul semiautomat.”

Pentru copii a fost gândit un traseu special, care a reunit 12 instalaţii artistice interactive.

Unul dintre cele mai spectaculoase locuri pregătite pentru ei este acest spaţiu imersiv ce te transpune ca un portal direct într-o jungla amazoniană.

Acest eveniment ar fi trebuit să aibă loc anul trecut, în noiembrie, însă din cauza restricţiilor, impuse în pandemie, a fost reprogramat.

Sorina Topceanu, cofondator platformă de new media art: „Este a doua ediţie RADAR pe care am pregătit-o ca pe un muzeu temporar de New Media Art, care a luat forma acestui spectacol de video mapping şi proiecţii interactive.”

Festivalului de Artă şi Tehnologie RADAR a durat 4 zile.