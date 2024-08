Bacăul, orașul blues-ului pentru un weekend. Artiști internaționali au făcut spectacol. „Tot ce poate fi mai frumos”

venimentul se va încheia duminică seară. Festivalul organizat în Dărmănești a adunat oameni din toată țara, dornici să se bucure de muzică și să se relaxeze.

Cătălin Stare: „Este un loc superb, foarte frumos, lume de calitate, tot ce poate fi mai frumos.”

Mario Gazzi: „Nu e agitația de la alte concerte. Peisajul, ce să vă mai spun? Temperatura, mâncarea, totul este foarte bun, chiar și localnicii sunt foarte primitori.”

Rareș Buzor: „Atmosfera este foarte relaxată. Nu e foarte aglomerat și nu sunt cozi foarte mari. A fost o doamnă care a cântat blues cu foarte mult talent și foarte multă emoție.”

Și artiștii care au urcat pe scenă s-au declarat cuceriți de experiență.

Will Wilde, artist din Marea Britanie: „Îmi place foarte mult aici. E pentru prima dată când vin în România. Oamenii sunt foarte drăguți, e un festival minunat. M-am distrat. Nu am știut la ce să mă aștept. Am cântat peste tot în Europa. Am văzut pe internet niște filmări și niște poze de aici, am zis că e un festival minunat și am avut dreptate.”

Krissy Mattews, artist din Marea Britanie: „Trăiesc un vis. E unul dintre cele mai minunate orașe din lume, cel mai bun festival. Sunt pentru a doua oară aici. Toată lumea e foarte prietenoasă.”

Organizatorii s-au gândit și la cei care vor să descopere tainele muzicii.

Marius Diaconescu, organizator: „Am pornit anul acesta și un masterclass de chitară."

Constantin Toma, primarul orașului Dărmănești: „Suntem la a 5-a ediție a festivalului de blues la Dărmănești. Avem artiști de talie internațională, de primă mână să zic așa, și lume bună, lume boemă, un altfel de spectacol.”

