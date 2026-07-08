Potrivit publicației The Times, Palatul Buckingham recrutează un videograf cu normă întreagă, care va produce conținut adaptat tendințelor din social media, relatează Petapixel.com.

Postul este remunerat cu 52.000 de lire sterline pe an (echivalentul a aproximativ 60.800 de euro) iar persoana selectată va trebui să filmeze atât aparițiile publice importante ale familiei regale, cât și momentele din culise.

Surse citate de publicația britanică susțin că regele Charles este „foarte entuziasmat” de această inițiativă, fiind pentru prima dată când un monarh britanic angajează un videograf dedicat.

Ce presupune jobul

Potrivit anunțului de recrutare, viitorul angajat va lucra în cadrul Biroului Secretarului Privat al Regelui și va avea o abordare axată pe rețelele sociale, ocupându-se de întregul proces de producție foto și video pentru platforme precum Instagram, X și YouTube.

Deși postul este denumit simplu „videograf”, responsabilitățile sunt mult mai ample. Candidatul va trebui să utilizeze atât camere DSLR profesionale, cât și telefonul mobil pentru a crea materiale video moderne, capabile să atragă un public nou. De asemenea, este necesară experiență în suita Adobe Creative Cloud, în special în Premiere Pro și After Effects.

Deși familia regală britanică a fost mult timp discretă și rezervată în relația cu publicul, în ultimii ani și-a intensificat prezența în mediul online. Prințul William și Prințesa Kate colaborează deja cu fotografi și videografi profesioniști pentru conținutul publicat pe conturile lor oficiale.

Regele și regina au și în prezent un cameraman oficial, Duncan Stone, care realizează imagini destinate televiziunilor, însă noul post este orientat exclusiv spre conținutul pentru rețelele sociale.

Cu toate acestea, este de așteptat ca materialele publicate să rămână într-un registru sobru și lipsit de controverse. În 2023, regele Charles al III-lea avertiza asupra pericolelor unei culturi online marcate de agresivitate.

„Trebuie să rezistăm tentației de a deveni o societate gălăgioasă și conflictuală sau, cel puțin, să o limităm cât mai mult posibil. Mai ales în mediul digital, unde dezbaterea civilizată este prea des înlocuită de resentimente și ostilitate”, declara suveranul în discursul său anual.