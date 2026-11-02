Compania Pathé, din Țările de Jos, în colaborare cu specialistul în hipnoză Victor Kraemer, va desfășura un experiment special prin care 30 de iubitori de film vor încerca să-și redescopere producțiile preferate ca și cum le-ar vedea pentru prima dată, în cadrul proiectului Pathé REWIND, conform Pathe.nl.

Cu ajutorul hipnozei, 30 de cinefili vor încerca să uite temporar acțiunea unor producții celebre, pentru a retrăi surpriza și emoția primei vizionări.

Alături de hipnoterapeutul Victor Kraemer, care are peste 30 de ani de experiență în domeniul hipnozei, Pathé încearcă să le ofere spectatorilor posibilitatea de a retrăi această experiență.

Persoanele interesate se pot înscrie în proiect și pot alege dintre mai multe producții: „The Matrix”, „Se7en”, „La La Land” și „Interstellar”.

Ulterior, cei 30 de participanți selectați vor fi invitați la o ședință individuală, desfășurată online, cu hipnotizatorul Victor Kraemer.

Experimentul va continua pe 9 noiembrie, la cinematograful Pathé Buitenhof. Chiar înainte de proiecție, participanții vor fi supuși din nou unei ședințe de hipnoză.

Filmele clasice vor reveni în cinematografe

Proiectul REWIND se înscrie în seria inițiativelor Pathé Classics, prin care compania readuce în cinematografe filme îndrăgite de public.

Revederea unui film cunoscut pe marele ecran este, poate, cea mai apropiată experiență de emoția primei vizionări. Popularitatea Pathé Classics demonstrează că numeroși cinefili sunt dornici să revină în sălile de cinema pentru astfel de producții.

„Cine nu și-ar dori să-și vadă filmul preferat pentru prima dată? Știm că mulți iubitori de film își doresc acest lucru. La Pathé căutăm în permanență modalități de a le oferi vizitatorilor noștri experiențe cinematografice speciale, prin proiecții tematice și proiecte precum Pathé Classics. Prin REWIND, mergem un pas mai departe și încercăm să readucem la viață emoția primei vizionări, cu ajutorul unui experiment special de hipnoză”, a declarat Imke van Schaaijk, manager de brand, PR și comunicare în cadrul Pathé.