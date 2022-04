Educație rutieră pentru copiii cu nevoi speciale de la Negrești. Polițiștii le-au dus și cadouri

StirilePROTV

Polițiștii vasluieni i-au vizitat pe copiii cu nevoi speciale cazaţi la centrul din orașul Negrești. Este deja o tradiție, în prag de sărbători.

Le-au oferit echipamente sportive și audio-video, dar și dulciuri. Iar gazdele au organizat un spectacol.

Copiii au răspuns la ghicitori pe teme rutiere și s-au distrat alături de profesori și părinți.

A fost o zi reușită pentru elevii care învață la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă din Negrești. În ultimele săptămâni s-au străduit să înveţe semnele de circulație, cântece și dansuri. Și chiar mişcările pentru o demonstrație de arte marțiale.

A fost o întâlnire plăcută, iar cei mici s-au întrecut în a-și arăta cunoștințele.

-Când mergeți la școală voi pe unde circulați, viața să v-o apărați ?

-Pe trotuar! Bravo!

-Am trei ochi, în trei culori, sunt atent la trecători..

-Semaforul!!

Misiunea dascălilor nu e una ușoară, însă alături de părinți fac totul pentru că acești copii să se integreze în societate.

Alexandru Istrate, directorul Centrului școlar Negrești: „Considerăm că le face foarte bine, nu se mai simt izolați, nu mai sunt etichetați.”

Adriana Romanescu, asistent maternal: „Suntem foarte bucuroși ca părinți și asistenți, pentru că îi ajută și îi bucură pe copii”.

A devenit o tradiție ca, în preajma sărbătorilor, oamenii legii să le aducă mici bucurii celor aproape 130 de elevi din acest centru.

Bogdan Gheorghiță, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui: „Venim, ca în fiecare an, în prejma sărbătorilor religioase, la prietenii noștri de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Negrești, pentru a aduce un strop de bucurie copiilor cu nevoi speciale. Am adus cadouri. Am venit și cu sfaturi, am făcut aplicații practice, astfel încât să aibă o conduită bună în trafic.”

Poliţiştii merg la Negreşti de câteva ori pe an, și de fiecare dată sunt întâmpinați cu emoție de gazde. Următoarea vizită a fost programată pentru 1 iunie, de Ziua Copilului.