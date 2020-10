Descoperire inedită. Creatura peste care au dat pescarii: „Părea ciudat, cu un singur ochi”. FOTO

Puiul a fost găsit în interiorul stomacului unui rechin adult care a murit, după ce a fost prins de mai mulți pescari, transmite Daily Mail.

Detaliul neobișnuit la acest pui este ochiul pe care îl are în mijlocul capului, lucru ce i-a șocat pe localnici.

„Am găsit trei pui în stomac, dar unul dintre ei părea ciudat, cu un singur ochi. Și culoarea lui era ciudată, ca laptele”, a spus unul dintre pescari.

Cyclops baby albino shark shocks fishermen after they find it inside the gut of an adult https://t.co/tng8D4vKbP pic.twitter.com/P1wUWmexLZ