Deși astăzi sensul expresiei nu mai are legătură cu o activitate pe care o facem în mod obișnuit, originea ei vine dintr-un obiect folosit în trecut: piua.

Ce înseamnă expresia „a bate apa în piuă”

Se spune că o persoană „bate apa în piuă” atunci când vorbește mult pe marginea unui subiect fără să spună nimic, de fapt sau fără să ajungă la punctul culminant al situației ori al poveștii.

Aceeași expresie se folosește și cu referire la cineva care vorbește mult și fără rost.

De unde vine expresia „a bate apa în piuă”

În Evul Mediu, piua era o instalație în care țesătura de lână era bătută pentru a se îndesa, astfel încât să nu mai treacă apa prin ea.

Lâna se punea în piuă, apoi se adăuga apă fierbinte și pănura, care era bătută cu niște ciocane de lemn acționate de roata morii. Dacă piua mergea fără țesătură, mergea în gol, adică apa era bătută în piuă fără rost, inutil, de unde și expresia „a bate apa în piuă”.

În ce situații folosim expresia „a bate apa în piuă”

Expresia „a bate apa în piuă” se folosește atunci când cineva vorbește mult, dar fără să spună ceva concret sau fără să ajungă la o concluzie. Poate fi vorba despre o discuție care se repetă, despre explicații prea lungi sau despre o persoană care evită să ajungă la subiect.

De exemplu, dacă doi oameni discută aceeași problemă timp de ore întregi, fără să găsească o soluție, putem spune că „bat apa în piuă”.

Expresia poate fi folosită și atunci când cineva repetă aceleași idei, fără să aducă informații noi. „Nu mai bate apa în piuă și spune direct ce s-a întâmplat” înseamnă, de fapt, „nu mai vorbi inutil și ajungi la subiect”.

Exemple de propoziții cu „a bate apa în piuă”

Atunci când vrei să spui cuiva să treacă mai repede la subiect sau să nu mai lungească vorba, poți să îi spui să „nu bată apa în piuă”. Același lucru este valabil pentru o persoană care vorbește mult fără să spună nimic.

„Nu mai bate apa în piuă și spune-mi direct ce s-a întâmplat”.

„Am stat o oră la ședință și am bătut apa în piuă fără să ajungem la nicio concluzie”

„În loc să batem apa în piuă, mai bine găsim o soluție la problema asta”

„Dacă nu ai nimic nou de adăugat, nu are rost să bați apa în piuă”

„Nu vreau să bat apa în piuă, așa că îți spun direct ce cred”

Expresii românești cu sens asemănător

Câteva expresii românești care au un sens asemănător sunt:

• „a vorbi verzi și uscate” – a vorbi despre tot felul de lucruri, fără un scop clar;

• „a se învârti în jurul cozii” – a evita să ajungă direct la subiect;

• „a o lua pe după cireș” – a evita un răspuns direct;

• „a da din colț în colț” – a încerca să evite un răspuns sau o situație dificilă;

• „a freca menta” – a pierde timpul fără să faci ceva util;

• „a o ține una și bună” – a repeta insistent aceeași idee.