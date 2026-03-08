De ce sărbătorim Ziua Femeii pe 8 Martie. Istoria acestei sărbători și legătura cu Ziua Mamei

Ziua de 8 Martie este mai mult decât flori și cadouri – este o ocazie de a sărbători realizările femeilor din întreaga lume și de a reflecta asupra importanței egalității de gen.

De la originile sale istorice în mișcările feministe până la tradițiile moderne de recunoștință și apreciere, Ziua Internațională a Femeii ne amintește cât de esențiale sunt femeile în societate, în familie și în comunitate. Ziua Internațională a Femeii este celebrată în numeroase țări din întreaga lume, fiind o ocazie de a recunoaște și a aprecia realizările femeilor, indiferent de diferențele naționale, etnice, lingvistice, culturale, economice sau politice. Această sărbătoare își are originile în mișcările sociale legate de muncă de la începutul secolului XX, în America de Nord și Europa. Prima oară când s-a sărbătorit Ziua Femeii Prima Zi Națională a Femeii a avut loc în Statele Unite, pe 28 februarie 1909, la inițiativa Partidului Socialist. Această zi comemora greva din 1908 a muncitoarelor din industria textilă din New York, care protestaseră împotriva condițiilor dificile de muncă. În 1910, Internaționala Socialistă, reunită la Copenhaga, a propus instituirea unei zile dedicate femeii, fără a stabili însă o dată exactă. Data de 8 martie a fost aleasă abia în 1913. Astfel, pe 19 martie 1911, Ziua Internațională a Femeii a fost sărbătorită pentru prima dată în Austria, Danemarca, Germania și Elveția. Manifestările din acea perioadă au avut ca scop cererea dreptului la muncă, accesului la formare profesională și eliminarea discriminării la locul de muncă, dar și obținerea dreptului de vot și a posibilității de a ocupa funcții publice. Citește și Surpriză pentru femeile aflate în situații vulnerabile, din Iași. Cum au fost surprinse de 8 Martie În 1975, cu ocazia Anului Internațional al Femeii, Organizația Națiunilor Unite a recunoscut oficial Ziua Internațională a Femeii, stabilind 8 martie ca dată simbolică. Un pas important pentru promovarea pe termen lung a drepturilor femeilor îl reprezintă Declarația de la Beijing și Platforma de Acțiune, semnate de 189 de state în cadrul Conferinței mondiale a ONU privind femeile. Aceste documente oferă o foaie de parcurs istoric pentru egalitatea de gen și abilitarea femeilor de a-și atinge potențialul maxim. În 2014, a avut loc cea de-a 58-a sesiune a Comisiei privind Statutul Femeilor (CSW), reuniune anuală la care s-au discutat provocările și realizările în implementarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului pentru femei și fete. ONU și ONG-urile acreditate au prezentat atunci un bilanț al progresului și al provocărilor rămase în atingerea celor opt obiective, care au contribuit semnificativ la creșterea atenției și resurselor dedicate egalității de gen.

Ziua femeii în România În România, Legea nr. 22/2016 a instituit oficial Ziua Femeii pe 8 martie și Ziua Bărbatului pe 19 noiembrie, stabilind ca aceste sărbători să fie marcate anual. Autoritățile locale pot organiza evenimente și manifestări publice dedicate acestor zile, iar televiziunea și radioul național pot include programe care promovează drepturile femeilor sau bărbaților. În România, mulți oameni asociază 8 martie cu „Ziua Mamei”, însă acest lucru nu este oficial din punct de vedere legal. Ziua de 8 martie rămâne Ziua Internațională a Femeii, iar Ziua Mamei a fost stabilită oficial pe prima duminică din luna mai prin lege încă din 2009–2010. Însă, în perioada comunistă și imediat după Revoluția din 1989, 8 martie era una dintre cele mai importante zile dedicate femeilor în societatea românească. Oamenii au început să ofere flori și să celebreze mamele în mod special în această zi, iar în mentalitatea colectivă a rămas ideea că „8 martie este ziua mamei”. În lipsa unei sărbători separate consacrate mamelor, mulți au continuat să asocieze această dată cu mamele și rolul lor în familie și viața socială, conform Historia. În multe țări din fostul bloc sovietic, 8 martie nu a fost doar Ziua Femeii în sens legal, ci și o zi în care se celebrau mamele și femeile din familie în mod special. Astfel, tradițiile sociale din acele perioade au făcut ca pentru mulți români această zi să fie și o ocazie de a-și arăta aprecierea față de mame.

Diferența dintre Ziua Mamei și Ziua Femeii În România, mulți oameni asociază 8 martie cu „Ziua Mamei”, însă oficial această zi rămâne Ziua Internațională a Femeii. 8 martie are rădăcini istorice în mișcările feministe și muncitorești de la începutul secolului XX, când femeile din Europa și America de Nord au luptat pentru drepturi egale, condiții mai bune de muncă și dreptul de vot. Astăzi, Ziua Internațională a Femeii este dedicată tuturor femeilor, recunoașterii realizărilor lor în societate și promovării egalității de gen, fiind celebrată în întreaga lume prin flori, cadouri și gesturi de apreciere. Pe de altă parte, Ziua Mamei are un scop diferit. Sărbătorește rolul mamei în familie și în creșterea copiilor, fiind o ocazie de recunoștință și afecțiune. Ziua Mamei este oficial sărbătorită sărbătorită pe mapamond anual în a doua duminică a lunii mai. Ziua Mamei este o sărbătoare dedicată mamei și maternității, marcată în diferite țări din întreaga lume. În 1912, Anna Jarvis a fondat Asociația Internațională Ziua Mamei și a stabilit că această zi trebuie să fie celebrată în a doua duminică a lunii mai. Ea a subliniat că termenul „Mama” trebuie folosit la singular, pentru ca fiecare familie să își onoreze propria mamă, și nu toate mamele din lume. Această idee a fost preluată și în proclamațiile oficiale ale președintelui american Woodrow Wilson din 1914 și de către Congresul Statelor Unite, consolidând astfel sărbătoarea pe plan național. Onorarea mamei are însă o istorie mult mai veche. În Marea Britanie, încă din secolele XVII–XIX, a doua duminică a Postului Mare era celebrată ca „Mothering Sunday”, o zi dedicată recunoștinței față de mamă. În Statele Unite, pacifista Julia Ward Howe a propus în 1872 o „Zi a Mamei” dedicată mămicilor implicate în lupta pentru pace, dar această idee nu a fost adoptată pe scară largă. Abia în 1907, Anna Jarvis din Philadelphia a inițiat celebrarea Zilei Mamei în memoria propriei sale mame, trimițând scrisori autorităților și instituțiilor pentru a stabili o zi oficială. În 1910, statul Virginia a recunoscut pentru prima dată Ziua Mamei, iar în 1914, președintele Woodrow Wilson a declarat oficial a doua duminică din mai ca sărbătoare națională în cinstea tuturor mamelor americane. Ideea s-a răspândit rapid, iar astăzi aproximativ 70 de țări sărbătoresc Ziua Mamei în a doua duminică din mai, printre care Australia, Canada, Germania, Italia, Statele Unite, India și multe altele. Alte țări au adoptat date diferite, în funcție de tradiții sau evenimente istorice: în Norvegia este în a doua duminică din februarie, în Georgia pe 3 martie, iar în România și alte câteva state europene, 8 martie, Ziua Internațională a Femeii, a fost asociată în mod neoficial și cu mama. În România, până în 2009–2010, 8 martie a fost singura zi dedicată femeilor, astfel că mulți români au început să o considere și Ziua Mamei. Abia în 2010, prin Legea nr. 319/2009, s-a stabilit oficial că Ziua Mamei va fi sărbătorită în prima duminică a lunii mai, iar Ziua Tatălui în a treia duminică a lunii iunie. Legea a fost aprobată după inițiativa Alianței Antidiscriminare a Tuturor Tăticilor (TATA) și a unor parlamentari români, iar de atunci aceste zile se celebrează anual, oferind familiilor ocazia de a-și arăta aprecierea și recunoștința față de părinți.

Unde se mai sărbătorește Ziua Femeii În prezent, Ziua Internaţională a Femeii este sărbătorită în Albania, Algeria, Angola, Armenia, Azerbaidjan, Bangladesh, Belarus, Bosnia şi Herţegovina, Brazilia, Bulgaria, Burkina Faso, Cambodgia, Camerun, Chile, Columbia, Croația, Cuba, Cipru, Danemarca, Eritreea, Finlanda, Georgia, Grecia, Guineea-Bissau, Islanda, India, Italia, Israel, Laos, Letonia, Kazahstan, Kosovo, Kirghizstan, Macedonia, Madagascar, Malta, Mexic, Republica Moldova, Mongolia, Muntenegru, Nepal, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Suedia, Siria, Tadjikistan, Turcia, Turkmenistan, Ucraina, Ungaria, Uzbekistan, Vietnam, Zambia. În China, femeile au după-amiaza liberă de 8 martie. În unele ţări, printre care şi România, oamenii sărbătoresc simultan și Ziua Mamei. Curiozități despre Ziua Internațională a Femeii · Ziua Internațională a Femeii a luat naștere acum mai bine de 100 de ani. Pe 28 februarie 1909, Partidul Socialist al Americii, care ulterior s-a desființat, a organizat prima Zi Națională a Femeii, care a avut loc în ultima duminică din februarie. În 1910, Clara Zetkin – lidera Biroului Femeilor din cadrul Partidului Social-Democrat din Germania – a propus ideea unei Zile Internaționale a Femeii la nivel global, astfel încât oamenii din întreaga lume să sărbătorească în același timp. Pe 19 martie 1911, a avut loc prima Zi Internațională a Femeii; peste 1 milion de oameni din Germania, Elveția, Austria și Danemarca au participat. · Sărbătoarea a adus femeilor dreptul de vot în Rusia. În 1917, femeile din Rusia au onorat această zi începând o grevă pentru „pâine și pace”, ca mod de a protesta împotriva Primului Război Mondial și de a revendica egalitatea de gen. Țarul Nicolae al II-lea, conducătorul țării la acea vreme, nu a fost impresionat și l-a instruit pe generalul Khabalov din Districtul Militar Petrograd să pună capăt protestelor – și să împuște orice femeie care refuza să se retragă. Femeile însă nu s-au lăsat intimidate și au continuat protestele, ceea ce a dus la abdicarea țarului câteva zile mai târziu. Guvernul provizoriu le-a acordat apoi femeilor din Rusia dreptul de vot, confotm mentalfloss.com. · Organizația Națiunilor Unite a adoptat oficial Ziua Internațională a Femeii în 1975. În 1975, ONU – care a declarat acel an Anul Internațional al Femeii – a sărbătorit pentru prima dată Ziua Internațională a Femeii pe 8 martie. De atunci, ONU a devenit principalul sponsor al acestei sărbători și a încurajat și mai multe țări din întreaga lume să adopte ziua și obiectivul ei: celebrarea „actelor de curaj și determinare ale femeilor obișnuite care au jucat un rol extraordinar în istoria țărilor și comunităților lor”. · Ziua Internațională a Femeii este o sărbătoare oficială în zeci de țări. Ziua Internațională a Femeii este o zi de celebrare la nivel mondial și o sărbătoare oficială în zeci de țări. Afghanistan, Cuba, Vietnam, Uganda, Mongolia, Georgia, Laos, Cambodgia, Armenia, Belarus, Muntenegru, Rusia și Ucraina sunt doar câteva dintre locurile unde 8 martie este recunoscută oficial ca sărbătoare. · În mai multe țări, Ziua Internațională a Femeii se combină cu Ziua Mamei. Unele țări combină cele două sărbători într-o singură zi, așa cum Ziua Mamei funcționează și ca o zi de apreciere a femeilor. Printre aceste țări se numără Serbia, Albania, Macedonia și Uzbekistan. În această zi, copiii oferă mamelor și bunicilor mici cadouri și semne de dragoste și recunoștință. Și în România există această practică. · Fiecare ediție anuală a Zilei Internaționale a Femeii are o temă oficială. În 1996, ONU a creat tema pentru Ziua Internațională a Femeii din acel an: „Celebrând trecutul, planificând viitorul”. În 1997, tema a fost „Femeile la masa păcii”, iar în 1998 – „Femeile și drepturile omului”. Această tradiție a continuat și în anii următori. Pentru 2025, tema ONU a Zilei Internaționale a Femeii a fost: „Pentru TOATE femeile și fetele: Drepturi. Egalitate. Împuternicire.”

