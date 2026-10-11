Sesiunile de periat durează în jur de 15 minunte și sunt savurate din plin de capibarele prietenoase.

Vizitatorii sunt încurajați să miște peria energic, astfel încât activitatea să aibă un efect terapeutic.

Capibarele știu deja ce urmează atunci când văd pe cineva cu peria în mână, așa că își iau poziția pentru răsfăț.

Aceste animale originare din America de Sud, înrudite și cu porcușorii de Guineea, pot ajunge la o greutate de 60 de kilograme, iar, de regulă, femelele sunt mai mari decât masculii.