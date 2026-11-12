„Din nefericire, unităţile noastre constată de mai multe zile perturbări în funcţionarea Starshield deasupra teritoriului Ucrainei”, anunţă pe reţelele de socializare şeful statului ucrainean. „Nu este vorba despre erori aleatorii, ci despre restricţii de viteză sistematice”, a precizat Zelenski, notează News.ro.

Zelenski face acest anunţ într-un context de relansare a negocierilor între Ucraina şi Rusia, mediate de către Statele Unite.

Negocieri directe au avut loc marţi şi miercuri la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU), primele din februarie.

Emisarii preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, se întâlnesc joi, la Moscova, cu preşedintele rus Vladimir Putin.

Ei urmează să se întâlnească apoi, la Dublin, cu Volodimir Zelenski.

Potrivit preşedintelui ucrainean, terminalele Starshield – versiunea militară a reţelei civile Starlink – sunt din nou limitate începând de la aproximativ 160 de kilometri pe oră, la fel ca în octombrie.

„Pentru noi, asta înseamnă înainte de toate o complicare majoră în interceptarea dronelor ruse cu reacţie”, a precizat el joi.

Apărarea antiaeriană, afectată

Acest sistem este folosit de Kiev mai ales la interceptarea dronelor ruseşti de mare viteză, iar restricţiile precedente au afectat apărarea antiaeriană a capitalei.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, muniţiile ruseşti „şi-au atins deja ţintele, pentru că sistemele noastre de interceptare nu pot atinge viteze suficiente şi nu reuşesc să intercepteze la timp”.

În octombrie, liderul ucrainean acuza Washingtonul de faptul că se află la originea acestor limitări şi că nu a avertizat Kievul, în mai multe rânduri, cu privire la lansarea unor rachete ruseşti înainte ca acestea să-şi atingă ţintele.

Casa Albă şi miliardarul Elon Musk, proprietarul SpaceX, au dezminţit atunci orice responsabilitate în limitarea sistemului, după care restricţia a fost ridicată la cererea lui Donald Trump.

Aceste restricţii au apărut atunci în contextul unor tensiuni puternice între cei doi preşedinţi, care s-au criticat dur în mod public.

„Din nefericire, acest lucru ajută Rusia să omoare şi mai mulţi ucraineni şi să desfăşoare atacuri mai precise împotriva Ucrainei. Încercăm să stabilim toate circumstanţele cu partea americană”, anunţă joi Zelenski.