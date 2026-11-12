Deși avertismentele erau afișate din timp, numeroși șoferi au ales să le ignore și au continuat să circule printr-o zonă închisă traficului, scrie Racing.nl.

Restricții ignorate pe autostrada A1

Incidentul a avut loc pe autostrada A1, în direcția Hamburg. Un camion se defectase și a trebuit să fie reparat la fața locului. Pentru a proteja mecanicii și echipajele de intervenție, autoritățile au delimitat rapid zona în care se desfășurau lucrările.

Restricția de circulație fusese anunțată din timp prin intermediul panourilor electronice amplasate deasupra autostrăzii. Mesajele afișate indicau clar că șoferii trebuiau să evite sectorul închis circulației.

Cu toate acestea, numeroși conducători auto au ignorat semnalizarea. Unii au traversat pur și simplu zona restricționată, în timp ce alții au recurs la manevre și mai riscante pentru a trece de locul în care se desfășurau lucrările.

Polițiștii au urmărit atent situația și au intervenit pentru sancționarea abaterilor.

În urma controalelor, agenții au înregistrat 51 de încălcări ale regulilor de circulație într-un interval de numai 13 minute. Pentru toți șoferii implicați au fost inițiate procedurile de sancționare, iar valoarea cumulată a amenzilor a ajuns la 9.180 de euro.

Potrivit poliției, intenția conducătorilor auto poate influența cuantumul sancțiunilor. Dacă se stabilește că un șofer a încălcat regulile în mod deliberat, amenda standard poate fi dublată. Autoritatea competentă analizează fiecare situație în parte și decide dacă se impune majorarea sancțiunii.

Ce amendă riști dacă ignori X-ul roșu

În Germania, ignorarea unui X roșu afișat deasupra unei benzi de circulație este sancționată cu o amendă de cel puțin 90 de euro și un punct de penalizare în evidența conducătorilor auto.

Sancțiunile pot crește considerabil dacă abaterea pune în pericol alți participanți.