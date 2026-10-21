Potrivit regulilor din DOOM3 (Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române), cuvântul „dreptunghi” admite două variante de despărțire la capăt de rând: drep-tunghi și drept-unghi.

Care este despărțirea corectă în silabe a cuvântului „dreptunghi”

Cele două forme au la bază principii diferite, dar ambele sunt corecte. Varianta „drep-tunghi” urmează principiul fonetic, în timp ce „drept-unghi” respectă structura cuvântului, evidențiind elementele din care acesta este format.

În limba română, despărțirea cuvintelor la final de rând se poate face în funcție de pronunțare sau de structura morfologică. De aceea, anumite cuvinte permit mai multe variante corecte, în funcție de principiul aplicat.