”După cum ştiţi, există multe priorităţi în Programul de guvernare, dar prioritatea zero a României este apărarea teritoriului său. Am mulţumit atât ministrului cât şi şefului Statului Major pentru ceea ce fac militarii români, piloţii români, în Marea Neagră, care odată era zonă liniştită şi vedeţi ce se întâmplă în fiecare săptămână în acea zonă. Am vorbit despre eforturile pe care le putem face, despre ceea ce facem deja, am vorbit despre Programul SAFE, am vorbit de spre hub-ul de securitate de la Marea Neagră”, a declarat premierul Luca Niculescu, potrivit News.ro.

La rândul său, ministrul Oprea a subliniat că ”este deja o conştientizare a NATO şi a CE despre despre necesitatea operaţionalizării acestui hub de securitate”.

”Cea mai importantă întotdeauna este prevenţia, este să ştii, să vezi la timp, ca să poţi acţiona. Lucrul acesta se întâmplă şi astăzi în România. Aţi văzut rezultatele pe care le avem, aţi văzut piloţii români ce rezultate foarte bune au până astăzi. Nu este suficient, din punctul nostru de vedere”, a adăugat Oprea.

Ministrul Apărării a precizat că, în acord cu partenerii strategici, cu Statele Unite ale Americii, cu parteneri din NATO şi partenerii europeni, trebuie ”să dezvoltăm această capacitate de răspuns, de prevenţie şi de răspuns la Marea Neagră”.

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat şedinţa CSAT, unde va fi abordată situaţia de securitate de la Marea Neagră, în urma incidentelor recente.