"Piciorul stâng al lui Helen a fost amputat luni. Speram că piciorul drept va putea fi salvat, dar (...) chirurgii au fost nevoiţi să îi amputeze şi piciorul drept", a declarat Phil Haines la spitalul din Melbourne unde soţia sa este internată în continuare, în stare critică, conform AFP şi Reuters, relatează Agerpres.

"Am fost într-adevăr mişcaţi de susţinerea primită din Australia şi din străinătate", a adăugat el. "Partea bună din toate acestea e că Helen este în viaţă şi stabilizată. Asta e cel mai important pentru familia noastră", a mai spus soţul politicienei.

Deputata în vârstă de 65 de ani a fost lovită luni de un vehicul utilitar sport Toyota Land Cruiser, în faţa locuinţei sale din Wangaratta, la nord-est de Melbourne.

Șoferul vehiculului, Brendan Nugent, în vârstă de 43 de ani, s-a prezentat miercuri pentru prima dată în fața unei instanțe din Wangaratta, fiind acuzat de conducere periculoasă care a provocat leziuni grave, provocarea intenţionată de leziuni grave şi rănirea unei oficialităţi.

La acestea se adaugă cultivarea şi posesia de canabis, arată documentele judiciare.

Atacatorul a fost imobilizat după incident de cei aflaţi în apropiere, apoi arestat de poliţie.

Avocatul lui a susţinut miercuri în instanţă că Nugent suferă de o afecţiune neurologică rară, mielită transversală idiopatică, şi a primit şi el îngrijiri pentru o contuzie în urma impactului. Avocatul spune că are probleme de sănătate mintală şi nu are antecedente judiciare.

Dacă inculpatul nu solicită eliberarea pe cauţiune, următorul termen de judecată a fost stabilit pe 4 februarie 2027.

Poliţia antiteroristă, care anchetează incidentul, consideră că a fost vorba de un atac intenţionat, „ţintit” împotriva deputatei independente.

Informaţiile obţinute sugerează că a fost un incident izolat.

Comisarul Krissy Barrett, şefa poliţiei federale australiene, a declarat presei că nu au existat indicii prealabile privind vreun pericol iminent din partea lui Nugent.

„Nu am avut nicio informaţie exactă care ar fi indicat ceva atât de atroce cum au fost cele întâmplate luni după-amiază", a spus ea.

Şeful poliţiei statului Victoria, Mike Bush, a arătat că motivaţia lui Nugent trebuie „explorată", atacul fiind considerat intenţionat.

Deputata Haines a susţinut cauze cum ar fi schimbările climatice şi locuinţele din regiune. Ea a fost aleasă în parlamentul Australiei din partea circumscripţiei Indi din Victoria în 2019, apoi realeasă în 2022 şi 2025. Anterior lucrase ca asistentă, moaşă şi cercetătoare în domeniul sănătăţii.