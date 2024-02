Cum au sărbătorit românii de Ziua Îndrăgostiților. Cuplurile s-au întrecut în surprize. „Tocmai am furat indemnizația soției”

În Centrul Vechi al Capitalei, cuplurile s-au perindat pe la terase pentru o cină romantică, iar unii au poposit și prin cluburi.

Pentru ca seara să fie perfectă, domnii nu au uitat de flori, iar partenerele de cuvintele frumoase.

Pe unii, Ziua Îndrăgostiților i-a prins nepregătiți, dar, pe ultima sută de metri, au încercat să găsească o soluție pentru a-și îndulci sufletul pereche.

Cuplu: „Am ieșit să bem o cafea împreună. N-am avut timp să-i cumpăr cadou că am fost la muncă non-stop din păcate și acum vedem ce putem să facem să reparăm ziua”.

Un cuplu care a ales să își petreacă seara tot în Centrul Vechi al Capitalei, dovedește că dragostea și umorul merg mână-n mână.

Cuplu: „Tocmai am furat indemnizația soției și am venit să o cheltuim. Am mâncat și am băut”.

Au fost și tineri care, fără să stea pe gânduri, le-au îndeplinit dorințele partenerilor.

Cuplu: „M-a scos în club că mie-mi place în club. Un ursuleț din trandafiri săpunați și un balon pe care scrie „I love you”. Urmează multe altele. Patru ani. Chiar am depășit patru ani”.

Dincolo de cadouri, de preț par să rămână totuși amintirile și declarațiile de dragoste.

Cuplu: „Avem 12 ani. Avem un copil împreună. Flori nu am primit, dar inima lui contează cel mai mult”.

Ziua a fost dedicată iubirii și în cazul celor care nu și-au găsit încă jumătatea.

Femeie: „Eu sărbătoresc Valentine's și în general sărbătoresc dragostea pentru viață”.

