Românii s-au întrecut în ironii la postarea discursului lui Trump pe pagina Ambasadei SUA: Subtitrare în limba rusă nu aveți?

Ambasada SUA la București a postat miercuri la prânz discursul integral susținut de președintele Donald Trump în fața Congresului american, iar reacțiile românilor sunt, la prima vedere, neașteptat de acide.

În realitate, însă, ”ruptura” dintre români și americani a putut fi sesizată imediat după ce Administrația Trump a început să atace în mod repetat statul de drept din România, prin vocea vicepreședintelui JD Vance.

Trebuie remarcat că, în urmă cu puțin timp, românii care comentau la postările Ambasadei SUA la București manifestau în marea lor majoritate simpatie față de Statele Unite și liderii acestora.

La ora redactării acestui articol, toate cele aproape 90 de comentarii la postarea discursului din Congres sunt ironii la adresa lui Trump, comparat de majoritatea românilor cu Nicolae Ceaușescu.

Iată și cele mai amuzante comentarii ale românilor, pe marginea discursului-maraton de 100 de minute de laude și minciuni al lui Donald Trump:

”Congresul al XIII-lea al PCR a fost exact la fel! Rupt de realitate și cu o audiență servilă și fals entuziastă”;

”A fost ca la noi pe vremuri: Ceaușescu vorbea, vorbea, vorbea, iar „congresmenii” aplaudau, aplaudau, aplaudau”;

”Am urmărit cu însuflețire și mândrie nepatriotică (helas! Nu sunt american) magistrala cuvântare a mult iubitului Fiu al poporului, luptător pentru pace și erou între eroi, Președintele pe viață al SUA, Donald Trump. Stima noastră și mândria, Donald Trump MAGA mania, Donald Trump paaace”;

”Mi-a amintit de Ceaușescu și de epoca lui de aur. Grotesc!”;

”După principiul că dacă nu mă laud eu singur atunci cine? Uraaaa, uraaaa, Ceaușescu reales la al XV-lea Congres!”;

”Welcome to the Dark Age!”;

”Avem câteva cântece patriotice din anii 80 pe care poate vreți să le împrumutați. Schimbați doar versurile. Trăiască marele lider!”;

”Sublim! Nu credeam că voi mai trăi așa momente!”;

”Trump pune bazele Epocii de Aur a Americii, în uralele audienței: Donald Trump și poporul....Donald Trump și poporul!!...”.

”Să fugi de dictatură și cultul personalității acum 40 de ani din România în SUA și să te găsească acolo”

Iar românii care nu au făcut inevitabila paralelă cu discursurile lui Nicolae Ceaușescu au abordat, în aceeași notă ironică, apropierea lui Donald Trump față de Vladimir Putin și Rusia.

”Sub Trump-Vance SUA au devenit URSS -ul lui Stalin”;

”America Mare a început să devină mică, mică și nici nu știe cât de mică”;

”Yup, un sicofant putlerist în delir”;

”A primit punctajul de la Kremlin”;

”Ura uraa uraaa.... subtitrare în limba rusă nu aveți?”.

În fine, unele comentarii evidențiază un paradox amar:

”Paradoxul zilelor noastre: să fugi de comunism, dictatură și cultul personalității acum mai bine de 40 de ani din România în SUA și să te găsească dictatura acolo 40 de ani mai târziu! Pe principiul you can run but you can’t hide! Trist!”;

”Vă veți dori să trăiți în România, în curând”.

