Un prezentator de radio din SUA, opozant ferm al vaccinurilor anti-coronavirus, a murit de COVID. Mesajul transmis din spital

Prezentatorul de radio era cunoscut pentru ideile sale conservatoire și anti-vaccinare.

„Cu tristeţe vă informăm că prezentatorul şi prietenul nostru Phil Valentine a încetat din viaţă. Vă rugăm să vă gândiţi la familia lui în rugăciunile voastre", au scris realizatorii emisiunii Super Talk 99.7, pe Twitter.

Phil Valentine's WTN Family Announce His Passing and Celebrate His Life #Nashville'sMorningNewswithBrianWilson https://t.co/D3hT8YcUUx