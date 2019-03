Cum a reușit un câine să salveze o familie întreagă. „Nu mi-a venit să cred”

Hank este un câine de șase ani care a reușit să salveze o familie întreagă, potrivit Mirror.

Într-o seară, bărbatul stătea pe canapea și se uita la un film, în timp ce soția și copiii săi dormeau. La miezul nopții, Hank a început să latre foarte tare.

Pentru că îi era teamă să nu se trezească copii, bărbatul s-a ridicat de pe canapea să vadă ce se întâmplă.

„Nu mi-a venit să cred. Flăcările cuprinseseră toate obiectele din curtea casei”, a spus bărbatul.

În acel moment, omul și-a trezit întreaga familie și a scos-o afară pentru a-i proteja de flăcări.

„Flăcările au ajuns până în spatele casei, chiar în momentul în care au ajuns și pompierii. Însă aceștia au reușit să stingă incendiul la timp. Toți suntem teferi și încă avem unde să locuim”, a spus bărbatul, care precizează că dacă nu ar fi fost Hank, lucrurile ar fi mers mult mai prost.

This is him today, 6 years after eating some shoes, 15 hours after saving our house and family. He can have all the shoes and steak he wants, and I will never get mad at him for barking, ever again. 15/10, the very best boy. pic.twitter.com/GsJYQKd9FA