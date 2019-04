Cum a reușit un câine să alunge hoții care îi amenințau stăpânii. „S-ar fi terminat rău”

Victoriy este un câine, în vârstă de 12 ani, care a reușit să alunge hoții care au intrat în casa stăpânilor săi, din Anglia.

Camera de supraveghere instalată de familie a surprins momentul în care hoții se uită la câinele care alergă spre ei. Unul dintre indivizi a incercat să arunce cu un obiect în câine, însă animalul nu a fost nimerit.

„S-ar fi putut termina foarte rău, dacă nu ar fi fost Victory. Este eroul nostru și nu vom uita niciodată acest lucru”, a spus stăpânul câinelui.

Deși momentul a fost filmat, în acest caz nu a fost arestată nicio persoană, însă polițiștii spun că încearcă să identfice hoții.

Unul dintre membri familiei a spus că incidentul a fost „înfricoșător”. „Cei doi copii erau în casă, iar unul dintre ei era treaz și avea ușa deschisă la camera, în momentul în care a avut loc incidentul”, potrivit Metro.

‘Hero’ dog chased away burglars threatening his owners in their home https://t.co/DGL0lwgNoq pic.twitter.com/GA49UQlB0Y