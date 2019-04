Momentul emoționant în care un câine vede când i se sapă „mormântul”. Ce s-a întâmplat apoi

La momentul emoționant a asistat chiar și câinele, care aștepta resemnat lângă stăpânul său, potrivit Metro.

„Veterinatul i-a spus tatălui meu, la telefon, că animalul nu va mai avea mult de trăit, așa că am mers la el acasă. Tata a început să îi pregătească un „mormânt” și a lăsat câinele să asiste la întreaga scenă”, spune Franklin, fiul stăpânului.

Însă, la scurt timp, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

„Apoi, veterinatul a venit să consulte câinele și a spus că a fost vorba despre o alarmă falsă. Câinele este bine. Dar de ce a spus veterinatul la telefon că animalul va muri? N-am nicio idee. I-am spus tatălui meu că nu pare a fi un doctor foarte bun, dar nu a fost de acord cu mine”, a mai povestit Franklin.



