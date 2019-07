Capră neagră, lăsată să agonizeze și mai apoi fără un picior de lipsa procedurilor

Acțiune de salvare neobișnuită în Munții Bucegi. Salvamontiştii au fost chemați să ajute o capră neagră, care avea un picior rupt și risca să devină pradă pentru sălbăticiuni.

Salvatorii montani au cărat-o într-un rucsac, în spate, apoi au predat-o unui veterinar care a operat-o.

Însă, pentru că nu există proceduri clare pentru astfel de situații, au trecut aproape două ore până când autoritățile au aprobat intervenția chirurgicală.

Capra neagră a fost observată de câţiva turişti în zona cabanei Mălăieşti. Avea fractură deschisă la un picior şi era blocată între stânci. Ca să o ajute, oamenii au chemat salvamontiştii.

Ioan Adămuță, șeful echipei Salvamont Râșnov: Acolo e zona împânzită de urşi şi ne era frică, săraca, o ducea o zi-două, mai mult nu, o prindeau urșii în zonă.

Salvatorii montani i-au imobilizat caprei piciorul rănit, apoi au coborât cu ea în spinare, în rucsac. Aproape două ore a durat călătoria până la poale, unde îi aştepta un medic veterinar cu ambulanţa. Şi cum era vorba despre o specie protejată, veterinarul a avut nevoie de o aprobare specială ca să intervină:

Salvamontist: Nouă, nimeni nu ne spunea nimic, am ajuns să stăm cu ea în ambulanţă şi nu puteam să îi facem nimic. Ea agoniza şi era foarte rău.

În astfel de situaţii ar trebui să intervină gestionarul fondului de vânătoare care să apeleze la un veterinar acreditat pentru tratarea animalelor sălbatice. Dar cum capra a fost descoperită duminică, responsabilii au fost greu de găsit.

Ioan Boriceanu, medic veterinar: Am ajuns acolo, am luat animalul şi ne-am dat seama că nu avem niciun acord să putem interveni, de la nicio autoritate competentă. Am stat vreo oră jumătate, am dat telefoane, în cele din urmă domnul de la salvamont a sunat pe cineva şi la rândul lui a rezolvat să ne dea acceptul verbal, telefonic, că putem interveni.

Capra neagră a scăpat cu viaţă, dar medicul a fost nevoit să îi amputeze piciorul rănit. Animalul nu va supravieţui în sălbăticie iar în ţară nu avem centre speciale pentru astfel de cazuri.

Deocamdată, capra a fost preluată de un pădurar din Râşnov care o va ţine acasă până se va vindeca.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI peantru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!