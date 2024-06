Fermierii din Galați aruncă legumele direct la groapa de gunoi. Roșiile cu 50 de bani kilogramul nu le cumpără nimeni

Oamenii spun că nu mai reușesc să își vândă marfa, pentru că sunt prea mulți cultivatori. Groapa de gunoi de la marginea comunei Matca este plină de legume. Maldăre de roșii, castraveți, ardei și vinete, legume smulse cu tot cu vrej din pământ, au fost lăsate să putrezească.

Bărbat: „Dacă nu se vinde în piață”.

Reporter: „La ce preț a ajuns kilogramul?”

Bărbat: „Cinci lei, zece lei baxul”.

După ce au stat câteva zile la piață cu roșiile la jumătate de leu kilogramul, oamenii au preferat să le arunce aici, la groapa de gunoi, ca să-și elibereze terenul. Același lucru se întâmplă, iată, și cu castraveții.

Legumicultorii vorbesc despre un blocaj. Subvenția primită prin programul Tomata i-a motivat pe mulți să cultive legume, iar acum sunt câteva mii de producători în zonă. Astfel că pe piață este prea multă marfă și nu are cine să o cumpere, indiferent de preț.

Femeie: „S-au blocat foarte tare. Săptămâna trecută am cules trei tone de roșii, am dat cu un leu și ceva. Am aruncat vreo 10 baxuri."

Unii producători sunt organizați în asociații, au depozite și contracte cu mari comercianți, dar tot au surplus.

Reporter: „Cât aveți aici?”.

Femeie: „Două tone”.

Reporter: „Și nu s-a apropiat nimeni”.

Femeie: „Nu”.

Bărbat: „Prea multă și nu sunt cumpărători. Stăm la bronzat."

Legumicultorii încearcă să obțină un leu pe kilogram. Dar din piața Matca abia dacă mai pleacă acum o sută de tone de legume pe zi. În perioadele bune, lucrurile stăteau altfel.

Georgică Arhip, administrator piață Matca: „În jur de 400-500 de tone pe zi . Acum e mai puțină, prin septembrie o să fie iar 400-500 de tone pe zi."

Vasile Jitcă, legumicultor comuna Matca: „Chiar săptămâna trecută, joi, am aruncat o mie de kilograme. Restul le-am dat la un leu, un leu cincizeci."

Producătorii care cultivă roșii de primăvara primesc o subvenție de 3.000 de euro pentru o cultură de cel puțin o mie de metri pătrați. Pentru ciclul doi de producție, de toamnă, ar urma să ia 1.000 de euro.

