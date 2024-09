Coșmar pentru o femeie care s-a infectat de 8 ori cu Covid-19. Ce s-a întâmplat cu părul ei: ”Îmi cădeau smocuri întregi”

Ea a observat pentru prima dată în noiembrie 2023 că părul ei lung, șaten și des se subția și cădea la duș.

"De fiecare dată când îmi periam părul la duș, îmi cădeau smocuri întregi", a spus Lydia, potrivit Daily Mail.

După ce tatăl ei a observat că a început să îi apară chelia, în luna ianuarie a anului 2024, Lydia și-a făcut o programare la medicul de familie și a fost diagnosticată cu alopecie areata - o boală care apare atunci când sistemul imunitar atacă foliculii de păr, provocând căderea acestora.

Inițial, medicii au pus diagnosticul pe seama stresului, dar Lydia, care susține că este "cea mai puțin stresată persoană din lume", crede acum că alopecia ei ar putea fi cauzată de covidul lung.

Femeia afirmă că a suferit opt crize de covid din 2020 și până acum.

"Cred că, după ce a avut-o de atâtea ori, sistemul meu imunitar a fost pur și simplu amortizat și ... amortizat. Am avut covid la sfârșitul lunii noiembrie pentru a opta oară, după care am început să-mi văd părul căzând."

Deși medicii au fost de acord că un ”covid lung” ar putea fi cauza, ei au subliniat că alopecia nu este pe deplin înțeleasă.

"Părul este pierdut deoarece este afectat de inflamație. Cauza acestei inflamații este necunoscută, dar se crede că sistemul imunitar, apărarea naturală care în mod normal protejează organismul de infecții și alte boli, poate ataca părul în creștere. De ce s-ar putea întâmpla acest lucru nu este pe deplin înțeles, și nici nu se știe de ce sunt afectate doar zone localizate și de ce părul crește din nou de obicei." - spun medicii britanici din cadrul NHS.

I got COVID eight times and went bald

In Wales, UK, Lydia Morley, 23, was diagnosed with the autoimmune disorder alopecia. She and her doctor suspect "long COVID" may be to blame, adding that "it could be caused by something else."

1/2https://t.co/w4QhRZlYXR