Specialiștii în îngrijirea părului afirmă că uscarea agresivă a părului ud cu prosopul este o cauză extrem de subestimată a deteriorării părului.

Aceștia au avertizat că frecarea zilnică a acelorași zone ar putea duce la subțierea părului și, în cele din urmă, la căderea acestuia, scrie Daily Mail.

Părul se deteriorează ușor

Și, o veste proastă pentru cei care își înfășoară părul într-un turban din prosop: aceștia au dezvăluit că și acest obicei exercită o frecare și o tensiune suplimentare asupra firelor fragile.

„Când părul este ud, este în starea sa cea mai vulnerabilă, iar acesta este exact momentul în care majoritatea oamenilor îl agresează cu un prosop aspru. Oamenii freacă aceleași zone în mod repetat, de obicei partea de sus și coroana capului, astfel încât frecarea se concentrează acolo. Acolo părul se rupe, se subțiază și începe să arate rar. Prosopul este una dintre cele mai subestimate cauze ale aspectului de păr subțiat pe care îl observăm.”, a declarat un purtător de cuvânt al UK Hair Transplants.

Experții clinicii au afirmat că această solicitare mecanică repetată este „în întregime prevenibilă” dacă oamenii își storc ușor apa din păr cu un prosop

Știința explică fenomenul

Motivul pentru care prosopul provoacă atât de multe daune ține de știință, au explicat ei.

Fiecare fir de păr este format dintr-o proteină rezistentă numită keratină, ținută laolaltă de legături disulfidice puternice și de legături de hidrogen mai slabe.

În momentul în care părul se udă, apa perturbă aceste legături de hidrogen, făcându-l mult mai elastic și mai fragil.

Un fir de păr sănătos se poate întinde până la 30% din lungimea sa, iar atunci când este ud, este nevoie de o forță mult mai mică pentru a-l rupe.

Medicii recomandă grijă

Dermatologii subliniază că cea mai mare parte a daunelor produse în ziua spălării nu are loc în timpul spălării, ci la uscare.

„Cele mai grave greșeli pe care le poți face sunt să freci cu putere sau să răsucești părul într-un turban strâns, ceea ce generează frecare și tensiune asupra firelor fragile, în special în jurul liniei delicate a părului. În schimb, stoarce ușor și absoarbe apa, începând de la rădăcini în jos. Înlocuirea unui prosop gros din bumbac cu unul ușor din microfibră, sau chiar cu un tricou moale din bumbac, reduce semnificativ frecarea care deteriorează cuticula, iar microfibra absoarbe până la de șapte ori greutatea sa în apă. Evitați să vă înfășurați părul strâns, încercați să nu dormiți cu părul ud leoarcă, iar o față de pernă din mătase este mai blândă decât cea din bumbac.”, au spus ei.

Microfibra reduce frecarea

Potrivit NHS, căderea părului afectează aproximativ 6,5 milioane de bărbați și 8 milioane de femei în Marea Britanie, aproximativ jumătate dintre bărbați și 40% dintre femei confruntându-se cu această problemă într-o anumită măsură până la vârsta de 50 de ani.

Experții au afirmat că frecarea părului cu un prosop nu provoacă chelia ereditară determinată genetic, dar poate deteriora și subția părul existent – făcând ca pierderea de păr deja existentă să pară mai gravă.

Ei au spus că există o modalitate simplă de a face diferența între părul deteriorat și cel care a căzut în mod natural.

Părul care cade în mod natural – toată lumea pierde aproximativ 50-100 de fire pe zi – are un bulbul mic și alb la rădăcină.

Firele rupte arată diferit

În schimb, un fir de păr rupt nu are bulbul și se rupe la jumătatea firului. O perie de păr plină de fragmente scurte, fără bulbul, indică ruperea părului.

Ei au spus că căderea bruscă a părului, lărgirea cărarei sau retragerea liniei părului ar trebui întotdeauna verificate de un specialist.

Însă pentru subțierea zilnică a părului care frustrează milioane de oameni, soluția ar putea fi chiar pe suportul de prosoape.