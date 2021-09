”Cele 7 morți ale Mihaelei Runceanu”. Spectacole de teatru omagiale în amintirea regretatei cântărețe

Regretata cântăreață și profesoară de canto Mihaela Runceanu este omagiată printr-o serie de spectacole, în Capitală.

Două piese au fost inspirate din viața și moartea cântăreței, foarte populară în perioada comunistă. Finalul său tragic este încă învăluit în mister și a dat naștere multor teorii ale conspirației.

Cele două scenarii au la bază o documentare care a durat mai bine de 3 ani, iar primul dintre ele a prins viață în această săptămână. Reprezentațiile s-au ținut cu sala plină, în condițiile impuse de pandemie.

Pe scena Teatrului Apollo111 din Capitală s-a jucat, doua zile la rând, piesa "Cele 7 morți ale Mihaelei Runceanu". Pornit de la interviuri și materiale documentare, spectacolul prezintă ultimele zile din viața artistei.

Cei prezenți au fost invitați să construiască versiuni proprii ale evenimentelor, încă învăluite în mister. Iar piesele Mihaelei Runceanu s-au auzit pe fundal.

Mihaela Runceanu: „Fericirea are chipul tău și în privirea ta voi sta mereu”.

Scenariul au fost scris după o cercetare temeinică. Au fost scoase la iveală detalii neștiute, la mai bine de 30 de ani de la finalul tragic al cântăreței.

Catinca Drăgănescu, regizor: „Am început acum 3 ani prin cercetarea dosarului de procuratură, după care am făcut o serie de interviuri cu membrii familiei, persoane apropiate, am încercat să facem rost de dosarul de la Securitate. Ceea ce ne-a revoltat și ne-a legitimat demersul artistico-documentar este lipsa acestui dosar de la Securitate. Am aflat că este un caz rezolvat în 36 de ore, am aflat că în jurul apartamentului erau 3 patrule de poliție noaptea în București și în același timp nimeni nu a aflat nimic. Am aflat că a existat un incendiu pe care nimeni nu l-a simțit, nici miros de benzină, nici fum”.

”E foarte posibil ca asta să fie o crimă politică”

Titlul piesei, "Cele 7 morți ale Mihaelei Runceanu", este inspirat tot din dosarul penal.

Catinca Drăgănescu, regizor: ”Sunt cele 7 lucruri lăsate sau neexplorate în dosarul de procuratură. E clar că în spate e o poveste mult mai complicată, e foarte posibil ca asta să fie o crimă politică”.

Coloana muzicală este creația lui Xenti Runceanu, verișorul Mihaelei Runceanu, iar actrița Oana Pușcatu - distribuită în rolul cântăreței - a intepretat cele mai cunoscute refrene ale acesteia.

Spectacol: „Să așteptam să iasă soarele în zori, ce frumos era”.

Oana Pușcatu: „Nu a fost deloc ușor să îi interpretez piesele, pentru că vocea mea este destul de diferită de vocea ei și vocea ei este inimitabilă și inconfundabilă”.

„E un spectacol la care am râs și am plâns și am aplaudat și am cântat împreună cu actorii”.

„A fost absolut spectaculos și au reușit cumva să transmită ideea de frică de la un capăt la celalalt și din asta să construiască un personaj foarte uman din Mihaela. Mi s-a părut absolut fabulos”.

„A fost fantastic absolut tot, de la muzică, la povestea în sine, la suspiciunea a ce s-a întâmplat”.

Cea de-a doua piesă, "O istorie plină de speranță a Mihaelei Runceanu", în regia lui Gabriel Sandu, se va juca din noiembrie.