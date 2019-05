Ce a pățit un bucureștean care și-a părăsit câinele într-un parc din sectorul 2

Un bucureștean a fost sancționat cu suma de 1.000 de lei după ce și-a părăsit câinele într-un parc din sectorul 2 al Capitalei.

Este al doilea caz de abandon canin înregistrat de Serviciul Poliția Animalelor din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, transmite Poliția Capitalei, care a povestit întâmplarea pe Facebook:

”Într-o dimineață de aprilie, C.P. s-a trezit mai devreme ca de obicei. Puppy – un mic Bichon maltez - îl aștepta cuminte, la ușă. De 7 ani, de când erau împreună, învățase că urmează plimbarea de dimineață. Omul a luat zgarda și hăinuța specială care să-l ferească de frig pe cățel. L-a îmbrăcat și, legați de lesă, au ieșit în parcul Cosmos din cartierul Pantelimon. L-a legat pe Puppy de un gard și a plecat.

Animalul avea cip de identificare și figura în Registrul de evidență al câinilor cu stăpân. În baza datelor obținute, lucrătorii Serviciului Poliția Animalelor au reușit identificarea proprietarului și contactarea acestuia în vederea clarificării situației.

În urma discuțiilor cu polițiștii locali, C.P., în vârstă de 65 ani, a recunoscut că a fost proprietarul câinelui timp de șapte ani dar că, din cauza problemelor financiare, a fost nevoit să-l abandoneze. “Am îmbrăcat câinele, am ieșit în parc și l-am legat de un stâlp. Am rămas câteva minute să văd dacă îl ia cineva. Când am văzut că este luat de o femeie, am plecat”, a declarat C.P. inspectorilor Poliției Animalelor. Bărbatul a mai precizat că nu știa că fapta sa constituie contravenție și nici că avea posibilitatea de a-și ceda animalul de companie unui adăpost.

Pentru încălcarea art. 6 alin. 2 lit. f din Legea 205/2004 privind protecția animalelor, C.P. a fost sancționat contravențional cu suma de 1000 de lei iar câinele a fost dat spre adopție de către Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor.”

