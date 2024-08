Cât plătește o studentă pentru o garsonieră de 9 metri pătrați, în Franța. „Ea nu trăiește în Paris, ea supraviețuiește”

După ce s-a mutat din Peru la Paris în decembrie 2021, ea a început să posteze conținut video în care își povestește aventurile ca studentă în Franța, potrivit Yahoo News.

Tânăra a vrut să le arate urmăritorilor ei unde locuiește, așa că a făcut un tur al apartamentului în care locuiește de doi ani. Pentru a ajunge acasă, femeia a fost nevoită să urce șapte etaje pe scări, pentru că blocul nu are lift.

Pentru că apartamentul ei este foarte mic, totul este extrem de înghesuit. Cu un pat dublu lipit de perete, o bucătărie mică chiar lângă pat și o baie minusculă, tânăra a trebuit să fie creativă în ceea ce privește utilizarea spațiului, așa că ea folosește blatul de la bucătărie pe post de birou.

Când persoana din spatele camerei a întrebat-o cum a putut trăi într-un spațiu atât de mic, ea a răspuns: „Nu știu”. De asemenea, ea a mărturisit că plătește 500 de euro pe lună chiria, lucru care i-a șocat pe urmăritori.

„Asta nu e un apartament! Este un dulap!!!”, „Cred că o celulă de închisoare are mai mult spațiu”, „Ea nu trăiește în Paris, ea supraviețuiește”, au scris oamenii în comentarii.

Într-un interviu acordat Newsweek, Vega a vorbit sincer despre locuința sa, menționând că aceasta făcea parte dintr-un pachet de locuințe studențești oferit prin intermediul universității sale.

„Studiez comunicarea în Paris, iar școala mea are o bază de date pentru locuințe, așa că mi-a fost foarte ușor să închiriez apartamentul”, a declarat ea pentru publicație. „Din moment ce aceste tipuri de apartamente sunt pentru studenți, nu m-a deranjat să îl iau pentru că am tendința de a petrece toată ziua la școală și mă duc acolo doar să dorm.

Deși apartamentul are 9 metri pătrați, am propria toaletă, mașină de spălat și chiar o bucătărie. Uneori, cei care închiriază aceste tipuri de camere, cunoscute în Franța sub numele de „chambre de bonnes”, trebuie să împartă toaletele, nu au mașini de spălat sau bucătării”, a declarat tânăra.

