Peste 1.200 de câini din 100 de rase diferite au ajuns la Bistrița pentru marea competiție canină.

Fiecare patruped și-a arătat agilitatea, inteligența și devotamentul față de stăpân. Înainte de concurs, însă, prietenii necuvântători au fost atent pregătiți.

Concurentă din Ungaria: „Pregătesc cățelul pentru concurs, e un ciobănesc american de talie mică și are nouă luni.”

Concurent: „De obicei se pregătește foarte mult blana la această rasă.”

În premieră, la competiție au participat și câini din rasa Porcelaine. Sunt exemplare rare de origine franceză, apreciate pentru eleganță și blană albă cu pete portocalii.

Concurent, Serbia, rasa Porcelaine: „Este foarte potrivit pentru copii, pentru familii, iar pentru vânătoare este potrivit pentru mistreți."

Cei mai buni câini au fost răsplătiți la final. Cezar, un exemplar din rasa Samoyed, a câștigat primul lui concurs, spre bucuria stăpânei.

Concurentă: „Are 15 luni, este din Reghin, provine dintr-o rasă foarte, foarte bună. S-a comportat excepțional în ring”

Matilda Gubesch, organizator: „Câinii care sunt foarte grozavi intră mai departe pentru „Best în Show,” unde vor primi diplomă de campion junior, campion România, campion cum laude, depinde la ce clasă participă"

Iubitorii de animale au putut să interacționeze cu exemplarele venite la concurs.

„Am venit să văd cățeii, pentru că sunt frumușei" spune o fetiță.

Părinți: „Copiii sunt îndrăgostiți mai ales de căței de talie mică, aici e raiul lor." (...)

„Pentru fetiță, să îi crească dragostea pentru animale”.

Evenimentul are loc și duminică.