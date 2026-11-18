Tradiția are o istorie îndelungată, iar fiecare ornament și simbol folosit pentru decorarea bradului are o semnificație aparte.

Obiceiul împodobirii bradului își are originile în secolul al XVI-lea, în regiunile Alsacia și sud-vestul Germaniei. La vremea respectivă, oamenii aduceau în case ramuri de conifere sau pomi întregi, pe care îi decorau cu mere, nuci, lumânări și figurine. Aceste ornamente aveau semnificații legate de viață, prosperitate și belșug.

Treptat, tradiția s-a răspândit în comunitățile creștine, iar împodobirea pomului a început să fie asociată cu Ajunul Crăciunului. Potrivit publicației Britannica, bradul decorat a devenit un simbol important al sărbătorilor, iar obiceiul s-a extins ulterior în numeroase țări.

În tradiția europeană, luminițele aveau o semnificație aparte, fiind asociate cu speranța și lumina, în timp ce ornamentele simbolizau belșugul și bucuria familiei. Astfel, seara de 24 decembrie a devenit momentul tradițional pentru împodobirea bradului, chiar dacă în prezent multe persoane aleg să facă acest lucru mai devreme.

De ce se împodobea bradul în Ajunul Crăciunului

Obiceiul decorării bradului în Ajunul Crăciunului are legătură cu tradițiile religioase și culturale din Europa Centrală, în special din Germania și Alsacia, unde practica este atestată începând cu secolele al XVI-lea și al XVII-lea.

Alegerea datei de 24 decembrie nu era întâmplătoare. Ajunul reprezintă seara dinaintea sărbătorii Nașterii Domnului, iar împodobirea casei și a bradului era considerată o modalitate de pregătire pentru celebrarea Crăciunului. Luminițele aprinse în pom simbolizau lumina lui Hristos, speranța și viața veșnică.

O altă explicație pentru apariția acestei tradiții este legată de vechile reprezentări religioase ale Paradisului. În Evul Mediu, în cadrul unor spectacole organizate în preajma Crăciunului, era folosit așa-numitul „pom al Raiului”, decorat cu mere și nuci. Acestea reprezentau fructele Edenului și aveau o semnificație simbolică în povestea biblică a creației.

Potrivit publicației Britannica, aceste reprezentări au contribuit la dezvoltarea tradiției pomului de Crăciun, care a ajuns ulterior să fie decorat în locuințele oamenilor.

Împodobirea bradului în Ajun avea și o dimensiune familială. În multe case, pomul era pregătit astfel încât să devină o surpriză pentru copii, iar momentul decorării era asociat cu emoția și bucuria începerii sărbătorilor.

Când se împodobește bradul de Crăciun în prezent

În zilele noastre, împodobirea bradului nu mai este legată de o singură dată. Dacă în trecut obiceiul era asociat în special cu Ajunul Crăciunului, acum multe familii aleg să decoreze pomul cu câteva săptămâni înainte de sărbătoare.

În numeroase țări europene și în Statele Unite, perioada preferată este sfârșitul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie. În acest fel, oamenii se pot bucura mai mult timp de decorațiuni, luminițe și atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă.

În spațiile publice, precum piețele centrale și centrele comerciale, brazii sunt instalați și decorați adesea încă de la mijlocul lunii noiembrie. Aceste amenajări marchează începutul sezonului festiv și atrag vizitatori în perioada premergătoare Crăciunului.

În locuințe, data este aleasă în funcție de preferințele fiecărei familii. Unele persoane respectă tradiția și așteaptă Ajunul, în timp ce altele preferă să împodobească bradul la începutul lunii decembrie sau chiar în ultimele zile din noiembrie.

În România, există mai multe momente considerate potrivite pentru decorarea bradului. Pentru unele familii, Sfântul Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, marchează începutul perioadei festive și momentul în care încep pregătirile pentru Crăciun.

Ziua Națională a României este aleasă de multe persoane pentru împodobirea bradului, fiind și o ocazie de a intra în atmosfera sărbătorilor de iarnă.

Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, este data asociată cu tradiția europeană, păstrată și astăzi de familiile care preferă să respecte obiceiul vechi.

Cât timp se lasă bradul împodobit

În tradiția europeană, bradul de Crăciun rămânea decorat până la Bobotează, sărbătorită pe 6 ianuarie. Această zi marchează încheierea perioadei tradiționale a sărbătorilor de iarnă și este considerată un moment potrivit pentru strângerea decorațiunilor.

În România, multe familii păstrează acest obicei și aleg să despodobească bradul după Bobotează sau după Sfântul Ioan, sărbătorit pe 7 ianuarie. Există însă și persoane care preferă să strângă ornamentele imediat după Anul Nou.